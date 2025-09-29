사회 서울 하늘 수놓은 불꽃축제 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/29/20250929014007 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-29 01:15 입력 2025-09-29 01:15 이미지 확대 서울 하늘 수놓은 불꽃축제 지난 27일 오후 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2025 서울세계불꽃축제’에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 축제에는 주최 측 추산 100만명의 시민이 몰렸다.뉴스1 지난 27일 오후 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2025 서울세계불꽃축제’에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 축제에는 주최 측 추산 100만명의 시민이 몰렸다. 뉴스1 2025-09-29 14면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지