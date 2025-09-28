사회 [포토] ‘댕댕이 한복’ 런웨이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/28/20250928800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-28 16:20 입력 2025-09-28 16:20 1/ 8 이미지 확대 ‘제 한복 패션 어때요?’28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 ‘제 한복 패션 어때요?’28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 까꿍28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷다가 포즈를 취하고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 ‘제 한복 패션 어때요?’28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 ‘제 한복 패션 어때요?’28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 ‘잘 하는데?’28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 쉽지 않은 모델워킹28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 이미지 확대 한복 입은 강아지들28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 대기하고 있다. 2025.9.28 연합뉴스 28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지