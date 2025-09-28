경성대, 글로컬대학 선정... 부산권 대학 3년 연속 선정

이미지 확대 글로컬대학에 최종선정된 부산 경성대학교 전경. 사진 경성대 제공

부산시는 28일 교육부의 ‘2025년 글로컬대학30’ 본지정 심사 결과 발표에서 경성대학교 단독모델이 최종 선정됐다고 밝혔다.글로컬대학은 지역과 대학의 동반성장을 이끌어갈 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역대학을 육성하기 위한 것으로, 5년간 최대 1000억원을 지원받는다.올해는 전국 81개 대학이 55건의 신청서를 제출했고, 1차 예비 심사를 통과한 25개 대학 18건의 모델이 치열한 경쟁을 펼쳐 최종 7곳이 선정됐다. 글로컬대학30 사업은 지난 2023년부터 매년 10개 모델을 선정해 왔다. 올해를 마지막으로 총 27개 대학이 선정됐다.지역별는 충청권 3개(순천향대, 한서대, 충남대-공주대 통합) , 전라권 2개(전남대, 조선대-조선간호대 통합), 제주 1개(제주대) , 경상권 1개(경성대)이다.부산은 2023년 부산대·부산교대 통합모델과 2024년 동아대·동서대 연합모델에 이어 올해 경성대 단독모델이 추가로 선정돼 2029년까지 3개 모델 5개 대학이 다양한 분야에서 차별화된 혁신전략을 추진하게 된다.경성대는 ‘K-컬처 글로벌 혁신 선도대학’을 목표로 메가(MEGA) 특화 초실감 융합 캠퍼스로 전환하고 대학이 직접 프로덕션 운영 및 수익을 창출하는 산학융합 기반 선도대학을 추진할 계획이다.부산시는 올해를 끝으로 글로컬대학 선정이 마무리된 만큼 가시적인 성과 창출과 지속 가능한 모델을 만드는 데 집중할 계획이다.올해 신규 지정된 대학은 평가과정에서 지적된 주요 사항을 수정한 수정계획서를 교육부에 제출한 후 하반기부터 바로 사업에 착수한다.구형모 기자