22시간 사투 끝에…대전 국정자원 화재 완전 진화

이미지 확대 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 창문이 화재로 깨져 있다. 2025.9.27. 연합뉴스

국가정보자원관리원(국정자원) 전산실에서 발생한 대형 화재가 약 22시간의 사투 끝에 완전히 꺼졌다.소방청은 27일 오후 6시를 기점으로 완전 진화에 성공했다고 밝혔다. 전날(26일) 오후 8시 20분쯤 발화한 이 화재는 진화까지 21시간 40여 분이 소요됐다.소방당국은 완진 선언과 함께 중앙긴급구조통제단을 해제하고 상황대책반 운영 체제로 전환했다.이번 화재로 작업자 1명이 경미한 화상을 입었으며, 전산실 건물 일부와 각종 전산 장비들이 불에 탔다.소방과 경찰은 앞으로 합동 감식을 실시해 정확한 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 파악할 계획이다.소방당국은 화재의 발화 지점으로 추정되는 리튬이온 배터리의 재발화를 막기 위해 2~3일간 소화수조에 침수시키는 안전 조치를 병행하고 있다고 밝혔다.김승룡 소방청장 직무대행은 “국민들이 겪고 있는 불편함이 신속히 해소되도록 관계기관과 협력해 복구 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다.김성은 기자