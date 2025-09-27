인천 아파트 공사현장 50대 하청노동자 추락… 끝내 숨져

이미지 확대 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

인천의 한 아파트 건설현장에서 50대 노동자가 추락해 숨져 노동당국이 중대재해처벌법 위반 여부 조사에 나섰다.27일 오전 9시 30분쯤 인천 남동구 한 아파트 신축공사 현장에서 하청업체 소속 A(54)씨가 사망했다.A씨는 사고 당시 건물 3층에서 철근 작업을 하던 중 2층으로 추락한 것으로 조사됐다.이 사고로 A씨는 머리 부위 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.중부지방고용노동청은 즉시 작업중지를 내리고 사고조사에 착수했다.경찰과 노동당국은 사고원인 조사와 함께 산업안전보건법, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 수사할 방침이다.이정수 기자