[포토] 물안개에 휩싸인 서울

26일 오전 서울 송파구 잠실에서 바라본 한강 일대에 물안개가 피어오르고 있다. 2025.9.26

연합뉴스

금요일인 26일 출근길 곳곳에 짙은 안개가 끼었다.밤사이 날이 개면서 하늘에 구름이 없어져 복사냉각이 활발히 일어났다.이에 낮아진 기온 때문에 24∼25일 비로 대기 중 풍부해진 수증기가 응결하며 26일 오전 8시 현재 중부내륙과 인천·경기 서해안, 경북중·북부내륙을 중심으로 가시거리를 200ｍ 미만으로 제한하는 안개가 발생했다. 현재 충남 태안은 시정이 100ｍ, 경기 화성은 170ｍ에 그친다. 전북 정읍과 경북 김천의 가시거리는 350ｍ와 400ｍ에 불과하다.안개는 오전 9시를 넘어가면 서서히 걷힐 것으로 예상된다.이날 정체전선과 이 전선상 발달한 저기압의 영향으로 전남과 제주에 종일 오락가락 비가 내리겠고 경남서부해안에 오후까지 가끔 비가 오겠다.전북남부와 경남에는 각각 오전과 오후까지 빗방울이 좀 떨어질 때가 있겠다.27일에도 제주와 호남을 중심으로 비가 예상되는 상황으로 27일까지 강수량은 제주 10∼60㎜, 전남남해안 10∼50㎜, 광주·전남(남해안 제외) 5∼40㎜, 경남서부남해안 5∼20㎜, 전북 5㎜ 안팎 정도일 것으로 보인다.기온은 당분간 평년기온을 조금 웃돌 전망이다.전국 낮 최고기온은 25∼29도로 예상됐다.제주해안에 역대 가장 늦게 내려진 폭염주의보는 아직 해제되지 않고 있다.제주해안은 이날까지 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.날이 갠 중부내륙은 27일까지 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어지겠으니 유의해야 한다.온라인뉴스팀