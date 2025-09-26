‘2025 바다 미술제’ 부산 다대포서 개막…17개국 46점 전시

이미지 확대 2025 바다미술제 포스터. 부신시 제공

부산시와 부산비엔날레 조직위원회는 27일부터 오는 11월 2일까지 다대포 해수욕장 일원에서 ‘2025 바다미술제’를 연다고 26일 밝혔다.이번 전시의 주제는 ‘언더커런츠 : 물 위를 걷는 물결들’로, 보이지 않거나 소외된 존재와의 관계를 탐색하고, 수면 아래 흐름과 생태적 리듬을 탐구해 공존·생존의 의미를 되새긴다는 의미를 담고 있다.올해 바다미술제는 6년 만에 다대포 해수욕장에서 열리며, 해수욕장과 고우니 생태길, 몰운대 해안산책로 등지에서 열린다. 이뿐만 아니라 그간 비어있던 다대소각장, 몰운커피숍도 활용한다.전시는 김금화와 베르나 피나(Bernard Vienat) 두 감독이 공동으로 기획하고, 17개국 38명의 작가가 참여해 46점의 작품을 선보인다.전시는 저항과 흔적, 회복이 공존하는 다대포의 과거·현재·미래 풍경을 다양하게 그려내는 형태로 기획했다.국내 주요 작가는 김상돈, 이진, 조형섭, 오미자(팀), 지븨 리 앤드 필립 씨. 라이너(Jeewi Lee & Phillip C. Reiner) 등이 참가한다. 2024년 1회 신진 작가 아트쇼에서 최종 우승한 ‘프로젝트 유영’ 팀의 최원교 작가도 참여한다.국외 참가 작가는 플라스티크 판타스티크(Plastique Fantastique), 라울 발히(Raul Walch), 세바 칼푸케오(Seba Calfuqueo), 비론 에롤 베르트(Viron Erol Vert) 등이다.전시 외에도 어린이 워크숍, 작품 연계 워크숍, 토론과 대화, 퍼포먼스 등 다양한 연계 프로그램도 준비됐다.전시는 무료로 관람할 수 있다.부산 정철욱 기자