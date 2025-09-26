대한매일상회 바로가기
경남 고성군, 내년부터 출산 장려금 상향…복지부 협의 완

정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2025-09-26 16:10
입력 2025-09-26 16:10
이미지 확대
고성군청 전경. 연합뉴스
고성군청 전경. 연합뉴스


경남 고성군이 내년 중 올해보다 배 많은 출산장려금을 지급한다.

고성군은 출산장려금 지원 확대방안을 두고 보건복지부외 사회보장제도 협의를 완료했다고 26일 밝혔다.

군은 현재 첫째아 출산 가정에 100만원, 둘째아는 200만원, 셋째아 이상은 500만원을 지급하고 있다 .

내년부터는 이를 2배로 확대해 첫째아에 200만원, 둘째아 400만원, 셋째아 이상은 1000만원 지원할 예정이다.

지원금을 상향한 대신 분할지급 주기를 현재의 6개월에서 1년으로 변경한다. 또 출산 장려금 중 일정 비율은 지역화폐로 지급한다.

군은 관련 조례를 개정하고 예산을 확보한 뒤 이르면 내년 하반기부터 상향한 출산장려금을 지급할 수 있을 것으로 보고 있다



고성군 관계자는 “출산과 양육에 대한 경제적 부담을 줄여, 안심하고 아이를 낳고 기르는 환경을 만드는 데 도움이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

부산 정철욱 기자
