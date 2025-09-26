경남 고성군, 내년부터 출산 장려금 상향…복지부 협의 완

이미지 확대 고성군청 전경. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 고성군이 내년 중 올해보다 배 많은 출산장려금을 지급한다.고성군은 출산장려금 지원 확대방안을 두고 보건복지부외 사회보장제도 협의를 완료했다고 26일 밝혔다.군은 현재 첫째아 출산 가정에 100만원, 둘째아는 200만원, 셋째아 이상은 500만원을 지급하고 있다 .내년부터는 이를 2배로 확대해 첫째아에 200만원, 둘째아 400만원, 셋째아 이상은 1000만원 지원할 예정이다.지원금을 상향한 대신 분할지급 주기를 현재의 6개월에서 1년으로 변경한다. 또 출산 장려금 중 일정 비율은 지역화폐로 지급한다.군은 관련 조례를 개정하고 예산을 확보한 뒤 이르면 내년 하반기부터 상향한 출산장려금을 지급할 수 있을 것으로 보고 있다고성군 관계자는 “출산과 양육에 대한 경제적 부담을 줄여, 안심하고 아이를 낳고 기르는 환경을 만드는 데 도움이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자