‘순직 해경’ 관할 서장·소장·팀장 직위해제

강남주 기자
수정 2025-09-26 14:31
입력 2025-09-26 14:31
해양경찰청 전경.
해양경찰청 전경.


고 이재석 경사 순직 사고와 관련해 관할 해양경찰서장, 파출소장, 파출소 팀장이 직위해제됐다.

해양경찰청은 이광진 인천해경서장과 A 영흥파출소장, B 영흥파출소 팀장 등 3명을 직위해제했다고 26일 밝혔다.

해경청은 이들을 입건한 검찰이 지난 25일 수사개시를 통보해 이 같이 조치했다고 설명했다. 해경청은 앞선 지난 16일 이들을 일시적으로 업무에 투입하지 않는 대기발령 한 바 있다.

이들은 지난 11일 이 경사 순직 당시 부실하게 대응하고 이 경사 동료들에게 사고 내용을 함구하라고 지시해 진상을 은폐하려한 의혹을 받고 있다.

검찰은 최근 전담 수사팀을 구성하고 해경청, 인천해경서, 영흥파출소 등을 압수수색했으며 이 경사 유족과 동료 등을 참고인으로 소환해 조사했다.

이 경사는 지난 11일 새벽 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 70대 남성에게 자신의 구명조끼와 장갑을 벗어주고 맨몸으로 헤엄치다 숨졌다.

강남주 기자
