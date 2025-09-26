부산콘서트홀 개관 100일…77회 공연, 객석 점유율 84%

이미지 확대 부산콘서트홀. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 지역 첫 클래식 전용 공연장인 부산콘서트홀이 문을 연 지 100일 만에 공연 77회를 열어 관객 6만 3000명이 다녀갔다고 26일 밝혔다.부산콘서트홀은 비수도권 공연장 중에서는 처음으로 파이프 오르간을 설치한 클래식 음악 전문 공연장이다. 부산콘서트홀은 객석 2011석인 콘서트홀, 400석인 챔버홀 등 2개 공연장을 보유하고 있다.부산콘서트홀은 올해 6월 20일 개관했다. 지금까지 총 77회 공연을 열어 관객 6만 3197명이 관람했다. 예매율은 74%다.공연장 가동률은 60.2%로 전국 평균인 54.5%를 크게 웃돌았다. 객석점유율은 84.4%를 기록했는데, 시는 시민이 수준 높은 공연을 갈망해 왔음을 보여주는 것으로 해석했다.개관 페스티벌 공연은 예술감독 정명훈과 아시아필하모닉오케스트라, 피아니스트 조성진 등이 함께하며 매진을 기록했다. 대표 프로그램은 ‘황제 그리고 오르간’은 1분 30초 만에 매진될 정도였다.개관 4개월 만에 회원 가입자가 3만 명을 넘었고, 이 중 40대 이상이 2만명을 이상이었다. 청소년을 위한 학생석(정액 1만원) 운영으로 471명이 참여하는 등 관객 저번 확대 성과도 거뒀다.그러나 현장 예매 불편, 모바일 예매에 익숙하지 않은 중장년의 접근성 저하 등이 개선해야 할 과제로 지적됐다.부산콘서트홀을 운영하는 클래식부산 관계자는 “무대와 관객의 안전을 최우선으로 수준 높은 공연을 계속 제공하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자