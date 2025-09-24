[포토] 가을비 내리는 풍경

1 / 4 이미지 확대 가을비가 내린 24일 경기도 수원시 영통구 경기도청 앞에서 우산을 쓴 시민들이 활짝 핀 코스모스 사이를 지나고 있다. 2025.9.24.

연합뉴스

이미지 확대 가을비가 내린 24일 경기도 수원시 영통구 경기도청 앞에서 우산을 쓴 시민들이 활짝 핀 코스모스 사이를 지나고 있다. 2025.9.24.

연합뉴스

이미지 확대 가을비가 내린 24일 경기도 수원시 영통구 경기도청 앞에서 우산을 쓴 시민들이 활짝 핀 코스모스 사이를 지나고 있다. 2025.9.24.

연합뉴스

이미지 확대 가을비가 내린 24일 경기도 수원시 영통구 경기도청 앞에서 우산을 쓴 시민들이 활짝 핀 코스모스 사이를 지나고 있다. 2025.9.24 .

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수요일인 24일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 비가 내리겠다.아침부터 경북 동해안에 비가 내리기 시작해 낮까지 전국으로 차차 비가 확대되겠다.비는 서울·인천·경기북부와 강원북부는 25일 새벽에, 경기남부와 강원중남부는 오전에, 충청권과 전라권은 오후에, 경상권은 저녁에, 제주도는 늦은 밤 대부분 그치겠다.25일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 30∼80㎜(많은 곳 경기북부·서해5도 100㎜ 이상), 강원내륙·산지 20∼60㎜(많은 곳 강원내륙 80㎜ 이상), 강원북부동해안 5∼20㎜, 강원중남부동해안 5㎜ 안팎 등이다.충남서해안은 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대전·세종·충남내륙·충북 20∼60㎜(많은 곳 충남내륙 80㎜ 이상), 광주·전남·전북 30∼80㎜(많은 곳 전북·전남북서부 100㎜ 이상), 부산·울산·경남·대구·경북 10∼60㎜, 제주도 5∼40㎜ 등이다.비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.특히 일부 지역에 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고 등에 주의하라고 기상청은 당부했다.당분간 기온은 평년(최저 11∼19도·최고 22∼26도)과 비슷하거나 조금 높겠다.24일 낮 최고기온은 23∼31도가 되겠다.25일 아침 최저기온은 17∼24도, 낮 최고기온은 25∼29도로 예보됐다.온라인뉴스팀