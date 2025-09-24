백종원 손잡은 BTS 진, 고발당했다…전통주 ‘원산지 표기’ 논란

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)이 백종원 더본코리아 대표와 함께 투자해 설립한 농업회사법인 지니스램프가 원산지표시법 위반 혐의로 국립농산물품질관리원(농관원)에 고발당했다. 지니스램프 제공

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)이 백종원 더본코리아 대표와 함께 투자해 설립한 농업회사법인 지니스램프가 원산지표시법 위반 혐의로 국립농산물품질관리원(농관원)에 고발당한 사실이 전해졌다. 지니스램프 측은 “제품 자체에는 문제가 없다”고 해명했다.24일 지니스램프 측은 언론을 통해 “‘아이긴’(IGIN) 제품은 농림축산식품부, 식품의약품안전처, 국세청 등의 관계 법령에 적합한 제품이다. 제품 라벨의 상세 정보에서도 정확하게 원산지 표기를 하고 있다”라며 이같이 밝혔다.이어 “전통주 제품이라 온라인 판매를 하는 도중에 상세 정보가 일부 실수로 잘못 게시된 적이 있었다”며 “바로 수정 조치를 해놓은 상황”이라고 해명했다.앞서 전날 온라인 커뮤니티에는 지니스램프를 원산지표시법 위반 혐의로 국립농산물품질관리원에 고발했다는 글이 올라왔다. 직접 민원을 냈다고 밝힌 작성자 A씨는 “지니스램프가 판매하는 하이볼 제품 중 원산지 표시가 소비자 오인을 유발할 우려가 있다고 판단돼 고발 조치했다”고 전했다.A씨는 지니스램프가 지난해 출시한 증류주 아이긴의 자두맛과 수박맛 제품이 외국산 농축액을 사용했음에도 온라인몰 메인 화면과 상품 정보란에는 ‘국산’으로 표기돼 있었다고 주장했다.실제 이들 제품은 상품 정보에 ‘국산’이라고 표시됐지만, 성분표에는 ‘자두농축액(칠레산)’, ‘수박농축액(미국산)’이라고 적혀 있었다. 현재는 수정된 상태다.농관원은 고발 접수 절차에 따라 지니스램프 측의 소명을 받을 예정인 것으로 전해졌다.더본코리아 측은 지니스램프가 백종원 대표의 개인 투자로 설립된 별도 법인이며, 더본코리아와는 무관하다는 입장이다.윤예림 기자