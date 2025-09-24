부산시, 성수품 공급·동백전 혜택 확대…추석 물가 잡기 총력

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시가 추석을 앞두고 위해 성수품 공급 확대와 유료도로 통행료 면제, 지역화폐 사용 혜택 강화 등 물가 안정 대책을 시행한다.시는 추석 물가 안정을 위해 사과, 배, 소고기, 달걀 등 주요 농축산물 4종 물량을 평시 대비 1.9배 확보한다고 24일 밝혔다. 또 배추, 무, 돼지고기, 닭은 평소보다 1.1배, 명태와 고등어, 오징어, 갈치, 참조기, 멸치 등 수산물 6종은 평시 대비 2배 수준으로 확보한다.정부의 고속도로 통행료 면제에 발맞춰 다음 달 4일부터 7일까지 나흘 동안 시내 유료도로 7개 노선의 통행료를 면제한다. 도시가스 공급비용도 동결해 귀성객과 시민의 부담을 덜 계획이다.연휴 동안 소비 촉진을 통한 경기 활성화 효과를 거두기 위해 다양한 행사도 진행한다. 다음 달 1~5일에는 전통시장에서 추석맞이 농·축·수산물 환급행사를 열어 국산 신선 농·축·수산물을 구매할 경우 최대 30% 온누리 상품권 환급 혜택을 제공한다. 지역화폐인 동백전의 환급 비율도 7%에서 13% 상향해 소비자 혜택을 늘린다.외식·숙박 등 개인서비스업 물가 안정도 병행한다. 기존 공공요금, 물품 지원에 더해 서무 서비스 수수료도 지원해 착한가격업소의 경영 부담을 완화하는 방식이다.시는 오는 26일 추석 명절 물가 대책 회의를 개최하고 한국은행 부산본부, 부산지방국세청, 공정거래위원회, 대형할인점, 전통시장 등 관계기관 20명이 참석한 가운데 물가 안정 방안을 논의한다.부산시 관계자는 “시민이 훈훈한 추석을 보낼 수 있도록 성수 품목 가격 동향을 세밀하게 살피고, 수급 대응체계를 철저히 유지해 물가 안정에 총력을 기울이겠다”고 말했다.부산 정철욱 기자