부산, 육교 승강기에 신호등 단다...전국 최초

이미지 확대 승강기 출입문 안전신호등. 부산시 제공

부산시는 올해부터 ‘승강기 출입문 안전 신호등 시범사업’을 추진한다고 24일 밝혔다.육교 승강기에 출입문 안전 신호등을 설치하는 사업으로 노약자가 위험 상황을 인지하는 것을 도와 중대사고를 예방하기 위해서 마련됐으며 전국 시도 최초로 실시하는 사업이다.승강기 출입문이 열리고 닫힐 때, 초록·노란·빨간색 조명과 음성으로 탑승자에게 승강기 상황을 안내한다.부산 전체 승강기 사고의 65% 이상이 사용자 부주의로 인한 부딪힘·넘어짐·끼임 등으로 발생하고 있다. 이에 부산시는 23일 한국승강기안전공단 부산경남지역본부와 승강기 출입문 안전 신호등 설치 업무협약을 체결했다.공단 측은 올해 육교 승강기 시설 1∼2곳에 안전 신호등을, 부산시는 내년에 육교 승강기 33곳에 안전 신호등을 각각 설치할 예정이다.부산시는 향후 승강기 출입문 안전 신호등 의무 설치를 위한 관계법령 개정을 건의해 전국으로 확산시킨다는 계획이다.구형모 기자