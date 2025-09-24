이미지 확대 추석에 더 즐거워질 서울 낮과 밤의 길이가 같아지는 절기상 추분인 23일 서울 중구 서울도서관 외벽에 추석 맞이 문구가 쓰여 있다. 24일은 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다.

뉴스1

2025-09-24 14면

