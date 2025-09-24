“채용·보상 탄탄하게… 세계 빅테크 인재 영입할 절호의 기회”

윤성로 서울대 전기정보공학부 교수

이미지 확대 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 23일 서울 관악구 대학 연구실에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다.

이지훈 기자

이미지 확대 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수

2025-09-24 10면

미국 도널드 트럼프 정부가 지난 19일(현지시간) 전문직 외국인 취업비자인 ‘H-1B’의 신규 발급 수수료를 기존의 100배(10만 달러·약 1억 4000만원)로 대폭 증액하는 등 문턱을 높이면서 전문 인력의 국내 유치를 위해 발 빠르게 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다.H-1B 비자가 없는 외국인의 미국 취업이 어려워졌지만 그렇다고 과학·기술·공학·수학(STEM) 인재가 한국으로 돌아온다는 보장은 없다. 이 때문에 인재 교육부터 채용 전반의 과정을 탄탄하게 연계한 미국형 모델을 참고해 세밀하고 전략적인 인재 유치에 나서야 한다는 제언이 나온다.H-1B 비자는 STEM 분야 전문 직종을 위한 비자로, 미국이 전 세계 고급 기술 인력을 유치하기 위해 활용하고 있다. 추첨을 통한 연간 발급 건수를 8만 5000건으로 제한하되 기본 3년 체류에서 연장이 가능하고 영주권도 신청할 수 있다.테슬라, 구글, 메타 등 미국 주요 빅테크 기업들은 매년 수천명 규모의 H-1B 비자를 통해 인력을 채용해 왔다. 미국이 이렇게 전문 인력 유치에 열성이라는 것은 뒤집어 보면 미국 내에 숙련된 과학기술 분야 인력이 부족하다는 뜻이기도 하다.미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)도 지난 7월 보고서에서 ‘반도체와 생명공학 등 첨단산업을 지탱할 인력이 부족하다’고 지적했다.한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 따르면 미국이 최근 10년간(2014~2023년) 발급한 H-1B 비자 중 한국인은 모두 2만 168명이다. 매년 미국으로 2000여명의 인재가 떠난 셈인데, 이번 비자 규제 강화로 국내 인재 유치에 유리한 판이 깔리게 됐다는 분석도 있다.다만 한국인 인재들이 미국에서 버티다 안 되면 중국이나 유럽으로 갈 가능성도 큰 만큼 국내 연구 환경과 처우 개선 등을 통해 이번 사태를 국내로 인재를 유입할 기회로 만들어야 한다는 목소리가 높다.이와 관련해 윤성로(52) 서울대 전기정보공학부 교수는 23일 서울신문과의 인터뷰에서 “한국은 탄탄한 역량을 갖춘 글로벌 인재들이 국내에 머물며 역량을 마음껏 펼칠 환경을 마련할 수 있는 기점에 놓여 있다”고 말했다.일시적인 인재 유입에 매달릴 게 아니라 한국의 전문 인력 양성 시스템의 초석을 이번 기회에 다져야 한다는 얘기다. 또 “이번 미국의 비자 규제 강화가 단순히 한국의 인재 유치에 유리하게 흘러갈 것이라고 낙관하는 것은 금물”이라고 밝혔다.국내 인공지능(AI) 분야의 대표적 학계 인사인 윤 교수는 미국 스탠퍼드대 박사 후 연구원을 지낸 이후 미 반도체 제조업체인 인텔에서 선임연구원으로 일했다.윤 교수는 “최정예 인재들은 언제든 미국과 같은 해외로 나가 배우고 싶어 할 수 있다”면서 “중요한 건 국내외 인재들이 언제든 국내로 돌아올 수 있는 환경을 조성하고, 귀국 이후에는 능력을 표출하고 그에 합당한 보상을 받을 수 있어야 한다는 것”이라고 강조했다. 다음은 윤 교수와의 일문일답.-미국이 H-1B 비자 수수료를 높였는데.“이런 일이 발생하면 ‘귀국을 해야 하나’ 고민하는 이들이 있는 건 사실이다. 하지만 과학기술 분야의 최정예 인력은 H-1B 비자 외에 O1 비자(과학, 예술, 교육 등 분야에서 뛰어난 업적을 보유한 사람이 신청할 수 있는 비자)라고 불리는 취업비자를 받을 수도 있다. 또 미국의 국익에 기여할 수 있다는 것을 증명하면 영주권을 신청할 수 있는 프로그램인 NIW(National Interest Waiver)를 통해 영주권을 취득해 미국에서 일할 수도 있다. 이 밖에도 여러 선택지가 있기 때문에 이번 사태로 인재들이 무더기로 미국을 떠난다고 예단할 수는 없다.”-미국 내 유학생이 감소할 것이라고 보나.“아니다. 과학기술 분야는 큰 영향을 받지 않을 것으로 보인다. 유학생 신분으로 있다 보면 다른 비자를 받는 등 어떻게든 방법을 찾을 수 있다. 다만 H-1B 비자를 필두로 비자 장벽이 높아지면 과학기술 분야 외에 다른 분야의 유학생들은 영향을 받을 것으로 본다.”-귀국을 선택하는 유학생이나 전문직 인력도 있지 않을까.“전반적으로 큰 영향을 미치진 않겠지만 높아지는 비자 장벽이 유학생들의 회귀본능을 자극할 수는 있을 것으로 보인다. 과학기술 분야의 경우에도 젊을 때 역량을 최대한 키우고 기술을 배운 다음 한국으로 돌아오고 싶어 하는 유학생이 꽤 있다. 취업한 이후에도 미국 기업과 연봉 차이가 30~40% 정도밖에 나지 않는다면 가족과 친구들이 있는 한국으로 돌아오고 싶어 하는 분들이 있다. 또 미국에서 배운 기술을 한국에 전파하고 싶어 하는 분들도 있다. 하지만 연봉이 크게 차이 난다면 상황이 다르다.”-이번 사태에도 불구하고 미국으로 가는 인재가 여전히 많을 것이라고 보나.“그렇다. 특히 유학생의 경우 미국 대학을 다니면서 방학 때 빅테크에서 인턴을 하고 자연스럽게 관련 기업에 취업하는 게 일종의 코스처럼 만들어져 있다. 그런 기회를 놓치지는 않지 않겠느냐. 과학기술 분야는 취업 시 연봉 차이도 크고 미국 빅테크에서 일할 때만 접할 수 있는 기회가 많다. ‘내가 만든 프로젝트를 전 세계 사람들이 쓰는 것’이야말로 기술자로서 큰 보람을 느낄 수 있는 일이다. 그렇다 보니 유학부터 취업까지를 목표로 하는 경우가 많다.”-이번 사태가 한국으로 인재를 유치하는 기회가 될 것이라고 보나.“먼저 우리 교육 시스템과 인재 양성 체계를 돌아봐야 한다. 여전히 최정예 인력은 미국이나 중국으로 나갈 것이라고 본다. 한국의 인재들이 해외로 나가 경험하는 게 나쁘다고 생각하지 않는다. 결국 그들이 다시 한국으로 돌아왔을 때 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 기반을 마련해야 한다. 보상은 높이고, 규제는 풀고, 지원은 강화하는 게 중요하다.”-어떤 정책을 펼쳐야 하나.“장기적이면서 세밀한 인재 유치 계획을 마련해야 한다. 특히 핵심은 한국으로 돌아온 이들이 의미 있는 일을 할 수 있어야 한다는 것이다. 취업이 막힌 인재를 전략적으로 유치하되 ▲교수 등 연구자나 교육자로 와서 후학을 양성하고 연구에 매진할 수 있도록 하는 방법 ▲인재들을 유인할 수 있는 일자리 양성 방법 ▲창업으로 성공할 수 있도록 환경을 개선하는 방법 등을 나눠서 고민해야 한다. 미국을 먹여 살리는 중요한 부분 중 하나가 해외 인재라는 건 부정할 수 없는 사실이다. 미국 정부나 기업들이 이 사실을 알기 때문에 비자로 인한 혼란이 길지는 않을 것이다.”-경직된 기업문화나 상대적으로 낮은 연봉 등 보상 문제도 개선이 필요하다고 보나.“기업문화 자체는 한국도 굉장히 많이 바뀌었다. 하지만 박사 학위 취득자 기준으로 봤을 때 국내 기업과 미국 기업은 연봉이 통상 4배 이상 차이가 난다. 결국 일한 것에 대한 대가 그리고 보상 시스템이 영향을 미치는 것 아니겠느냐. 또 미국의 경우 성과에 따른 인센티브, 해마다 연봉협상 테이블이 마련되면서 전년도 성과가 좋으면 큰 인상이 이뤄지는데 한국 기업은 그런 면에서 상당히 경직돼 있다. 이를 대폭 향상하는 것도 방법이다.”-미국에서 비자 문제로 발목 잡힌 다른 나라 인재를 한국으로 유입할 필요도 있나.“그렇다. 일단 미국 기업 취업 등이 좌절된 국내 인재나 미국에서 일하고 있는 한국인 인재를 국내로 돌아올 수 있게 하는 것이 우선이라고 본다. 아울러 국내 대학의 국제화가 절실하다는 점에서 유학생에 대한 전략적 유치도 필요하다. 다른 나라 유학생을 유치해 한국 기업에 취업하게 하는 등 미국과 같은 모델을 만드는 것도 고민해 볼 만하다. 한국에도 글로벌 기업이 있는 만큼 기업의 전문가들이 실용적인 부분은 강의를 맡는 등 산학협력을 강화하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다.”▲1973년 출생 ▲휘문고 ▲서울대 공대 학사 ▲미국 스탠퍼드대 공학 석사·박사 ▲미국 스탠퍼드대 박사 후 연구원 ▲미국 인텔 선임연구원 ▲대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원장박상연·송현주 기자