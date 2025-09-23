갈치구이 10만원? 1만 9000원 ‘은갈치조림’ 어디길래…제주도지사가 찾아갔다

제주도 ‘외식물가 가격 개선사업’

‘혼밥’ 메뉴 활성화…‘2인’ 등 가격 명확히 표시

이미지 확대 제주도 제주시 한림읍 협재해수욕장 모습. 기사와 관련 없음. 제주도 제공

이미지 확대 오영훈(왼쪽 두번째) 제주도지사가 22일 제주도 제주시 용담이동의 한 갈치요리 식당을 찾았다. 자료 : 제주도

이른바 ‘갈치구이 10만원’ 등의 ‘바가지’ 오명을 쓴 제주도의 갈치요리 식당들을 대상으로 제주도가 외식물가 개선 작업에 나섰다. “갈치구이 가격이 1인당 7만원에서 10만원”이라며 갈치요리 식당의 바가지를 직격한 오영훈 제주도지사가 합리적인 가격으로 ‘혼밥’을 할 수 있는 갈치요리 식당을 직접 찾았다.23일 제주도에 따르면 오 시장은 ‘가성비 높은 제주관광 만들기’ 정책의 일환으로 제주시의 한 갈치요리 식당을 방문해 격려했다.제주도의 ‘가성비 높은 제주관광 만들기’ 정책은 해수욕장과 교통, 관광지, 음식점, 렌터카, 축제 등에서 가격 안정과 서비스 개선을 유도하는 정책이다.외식물가 가격 개선 사업으로는 ‘바가지’의 대표격으로 지적돼 온 갈치요리 음식점 200여곳을 대상으로 1인 메뉴 판매와 가격 명확화를 유도한다.사업에 참여하는 식당은 합리적인 가격의 ‘혼밥’ 메뉴를 운영하고, ‘1인’ ‘2인’ ‘3인’ 등 각 메뉴의 양과 가격을 명확히 표시해 손님들이 양과 가격을 예측 가능하도록 한다. 제주도는 외부 메뉴판 제작 지원 등 인센티브를 제공한다.오 시장이 찾은 식당은 제주국제공항과 가까운 제주시 용담이동에 있는 곳으로, 1인 메뉴인 ‘은갈치조림 정찬’을 1만 9000원에 판매한다.제주도의 갈치요리 식당들은 ‘통갈치구이’, ‘3인 한상’ 등의 메뉴를 운영하며 1인 메뉴는 취급하지 않는 경우가 많다. 또한 2~3명이 먹을 수 있는 한상차림이 10만원이 넘어가는 경우도 종종 있다.갈치요리 식당의 바가지 문제는 소셜미디어(SNS) 등에서 여러 차례 공론화됐다. 최근에는 한 네티즌이 제주도의 갈치요리 식당을 찾았다 통갈치구이를 16만원에 먹었다는 글을 SNS에 올려 화제가 됐다.이에 오 지사는 지난 3월 회의에서 “제주관광이 비싸다는 이유가 무엇인지 분석해보니 갈치구이가 대표적”이라며 “1인당 7만원에서 10만원까지 형성된 가격 체계는 1회전 객단가 중심의 사고방식에서 비롯됐다”고 지적했다.다만 오 지사의 이같은 발언이 실제 제주도 갈치요리 식당의 가격을 부풀린 게 아니냐는 지적이 나오기도 했다. 이에 “바가지 관광 이미지만 확산시켰다”는 논란과 함께 후폭풍이 이어지기도 했다.오 지사는 “관광객이 만족하는 합리적 가격과 서비스가 곧 제주의 경쟁력”이라며 “외식업계가 자발적으로 동참해준 만큼 제주도 차원에서도 홍보물 제작, 위생환경 개선 지원 등 실질적인 뒷받침을 강화하겠다”고 밝혔다.이어 “갈치요리 가격 개선사업의 성과를 바탕으로 앞으로 관광객이 많이 찾는 다른 품목으로 확대해 나가겠다”며 “가성비 높은 제주관광 모델이 다른 지역으로도 확산되면 내수관광 활성화의 계기가 마련될 것”이라고 기대했다.김소라 기자