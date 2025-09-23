백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

이미지 확대 해외서 소스 홍보하기 위해 출국길에 오른 백종원 대표. 연합뉴스 독자 제공

백종원 더본코리아 대표가 직접 미국, 태국, 중국 등 해외 현장을 찾아 글로벌 B2B(기업 간 거래) 소스 시장 공략에 나섰다.23일 식품업계에 따르면 백 대표는 지난 21일 인천국제공항을 통해 태국으로 출국했다. 전날 온라인 커뮤니티에는 공항에 있는 백 대표의 모습이 찍힌 사진이 올라와 눈길을 끌기도 했다.태국 방콕에 도착한 백 대표는 전날 현지의 한국 식료품 유통 기업인 ‘지두방’과 B2B 소스 등의 유통 공급 방안을 논의한 것으로 알려졌다.백 대표는 “B2B 소스는 전 세계에서 한국의 맛을 쉽게, 그대로 구현하도록 해 한식의 대중화에 앞장서는 더본코리아만의 무기”라며 “한식이 필요한 곳에서 쉽고 간단하게 한식의 맛을 알리는 재료 역할을 할 것이라고 확신한다”고 밝혔다.이어 “이 소스와 현지의 식재료로 한식을 쉽게 만들어 현지에서 한식의 맛을 유지하도록 하고, 필요하다면 푸드 컨설팅을 제공하는 게 우리 상품”이라고 강조했다.백 대표는 또 태국 내 글로벌 유통 대기업과 만나 B2B 소스 기반의 한식 메뉴 론칭 방안을 논의할 예정이다. 더본코리아는 해당 유통 대기업이 운영 중인 마트 푸드코트에 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식으로 한식 메뉴를 출시할 계획이다.백 대표는 대만도 방문해 현지 최대 휴게소 운영사인 ‘신동양 그룹’과 만나 더본코리아 RMR(레스토랑 간편식) 상품 설명회를 열고, 휴게소 내 푸드코트에 B2B 소스 납품을 제안할 계획이다. 다음 달 초부터는 중국과 미국 전역의 유통기업, 레스토랑을 대상으로 B2B 소스 설명회를 진행한다.더본코리아 관계자는 “앞선 B2B 소스 론칭 간담회에서 백 대표가 직접 해외 영업의 선봉장이 되겠다고 밝힌 이후 첫 해외 출장에 나섰다”며 “내년에도 백 대표가 해외에서 직접 발로 뛰면서 소스를 기반으로 한 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 영업을 진두지휘할 계획”이라고 전했다.그 동안 사업 노하우, 요리법 등을 적극 공유하며 인지도를 쌓아온 백 대표는 최근 잦은 구설수에 휘말리며 법적 리스크까지 불거지는 등 이미지에 큰 타격을 입었다.가맹점주들과 불공정 계약 논란에 이어 ‘빽햄 가격 논란’, ‘원산지 표시 논란’ 등에 휩싸였고, 실제 농지법상 국내산 농산물을 주된 원료로 식품을 생산해야 하는 구역에서 외국산 원료로 된장을 생산한 혐의로 검찰에 송치되기도 했다. 이후 백 대표는 전면 쇄신을 선언하며 신뢰 회복에 힘쓰고 있다.하승연 기자