도심항공교통 선도 도시 ‘비상’… 울산시, UAM산업 육성 종합계획 착수

이미지 확대 K-UAM 통합실증지 조감도. 울산시 제공

울산이 ‘도심항공교통 선도 도시’로 비상한다.울산시는 ‘도심항공교통(UAM) 산업 육성 종합계획 수립 및 통합실증지 설계용역 보고회’를 개최했다고 22일 밝혔다. 회의에는 안효대 경제부시장, 울산정보산업진흥원, 용역사 관계자, 외부 전문가 등 20여명이 참석했다.이날 보고회는 울산이 국토교통부의 ‘한국형 도심항공교통 국가 연구개발(R&D) 사업’ 통합실증지로 선정됨에 따라 UAM 산업 육성을 위한 종합계획을 수립하려고 마련됐다.시는 연말까지 전문가 자문을 반영한 울산형 미래항공모빌리티(AAM) 발전 전략과 운용 개념서 등을 담은 종합계획을 마련할 계획이다. 이를 토대로 지난해부터 추진 중인 ‘UAM 안전운용 체계 핵심기술 개발 사업’과 연계해 산업 생태계를 조성해 선도 도시로 입지를 굳힐 방침이다.한편, 국토부와 시는 울주군 상북면 길천 일원 8만여㎡에 한국형 UAM 통합실증지를 조성한다. 오는 11월 착공해 오는 2026년 12월까지 격납고, 관제센터, 이착륙장 등을 갖추게 된다. 시는 이를 기반으로 인공지능(AI) 항행·교통관리, 안전인증 등 핵심 기술 개발과 검증에 나선다는 계획이다.울산 박정훈 기자