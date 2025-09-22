청주시 “이·통장이 휴대폰으로 마을방송 합니다”

이미지 확대 청주시청 임시청사.

청주시는 관내 43개 읍면동 전체에 스마트 마을 방송 시스템을 구축해 다음 달부터 시범운영에 들어간다고 22일 밝혔다.이 시스템은 이·통장이 스마트폰 앱이나 읍·면·동 PC를 활용해 마을 방송을 송출하는 방식이다. 시스템에 등록된 주민들은 걸려 오는 전화를 받으면 이·통장의 전달 사항을 들을 수 있다.전화를 받지 못한 주민은 다시 전화를 걸어 ‘다시 듣기’를 하거나 문자서비스로 내용을 확인할 수 있다. 기존 가정 수신기, 옥외 스피커 등을 통해서도 마을 방송을 청취할 수 있다.시는 이달 중에 시스템 구축을 완료하고 읍·면·동 담당자와 이·통장을 대상으로 사용 방법 등을 교육할 예정이다.시 관계자는 “휴대전화와 집 전화로도 방송 청취가 가능해 재해나 긴급 공지 등을 더욱 신속하고 정확하게 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.기존 마을 방송은 이·통장이 마을회관에 설치된 송신 장치에서 방송을 송출하면 가정 내 수신기나 옥외 스피커로만 청취할 수 있었다.청주 남인우 기자