대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

청주시 “이·통장이 휴대폰으로 마을방송 합니다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2025-09-22 11:37
입력 2025-09-22 11:37
이미지 확대
청주시청 임시청사.
청주시청 임시청사.


청주시는 관내 43개 읍면동 전체에 스마트 마을 방송 시스템을 구축해 다음 달부터 시범운영에 들어간다고 22일 밝혔다.

이 시스템은 이·통장이 스마트폰 앱이나 읍·면·동 PC를 활용해 마을 방송을 송출하는 방식이다. 시스템에 등록된 주민들은 걸려 오는 전화를 받으면 이·통장의 전달 사항을 들을 수 있다.

전화를 받지 못한 주민은 다시 전화를 걸어 ‘다시 듣기’를 하거나 문자서비스로 내용을 확인할 수 있다. 기존 가정 수신기, 옥외 스피커 등을 통해서도 마을 방송을 청취할 수 있다.

시는 이달 중에 시스템 구축을 완료하고 읍·면·동 담당자와 이·통장을 대상으로 사용 방법 등을 교육할 예정이다.

시 관계자는 “휴대전화와 집 전화로도 방송 청취가 가능해 재해나 긴급 공지 등을 더욱 신속하고 정확하게 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.

기존 마을 방송은 이·통장이 마을회관에 설치된 송신 장치에서 방송을 송출하면 가정 내 수신기나 옥외 스피커로만 청취할 수 있었다.

청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기