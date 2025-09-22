이미지 확대 눈은 맑아지고 마음은 깊어지고… 가을 한번 보고 가세요 선선한 가을 날씨가 이어진 21일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민 뒤로 파란 하늘이 펼쳐져 있다. 기상청은 당분간 일교차가 크고 선선한 날씨가 계속될 것이라고 밝혔다.

이지훈 기자

2025-09-22 1면

