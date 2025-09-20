[포토] ‘한강공원에서 낮잠을’… 2025 한강 잠퍼자기 대회

1 / 5 이미지 확대 20일 서울 여의도한강공원 멀티프라자 광장에서 열린 2025 한강 잠퍼자기 대회에서 참가자들이 잠을 청하고 있다. 숙면 평가는 잠들기 전후의 심박수를 비교해 얼마나 안정적으로 낮은 심박수를 유지하는지를 기준으로 한다. 2025.9.20

연합뉴스

20일 서울 여의도한강공원 멀티프라자 광장에서 열린 2025 한강 잠퍼자기 대회에서 참가자들이 잠을 청하고 있다.숙면 평가는 잠들기 전후의 심박수를 비교해 얼마나 안정적으로 낮은 심박수를 유지하는지를 기준으로 한다.온라인뉴스팀