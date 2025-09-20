‘2천억대 잭슨 폴록 작품’ 광주 흥행 잭폿 터졌다

‘뉴욕의 거장들’ 개막 두 달 만에 3만6,000명 관람

ACC재단, 6만여장 입장권 판매…전국 애호가 몰려

문재인 전 대통령·김수로 등 유명인도 방문 이어져

미술 지망생·대학생 직접체감 ‘폴록의 감동 에너지’

광주, 세계 현대미술 새로운 교차점으로 끌어올려

이미지 확대 지난 9월 12일 문재인 전 대통령과 김정숙 여사는 전시장을 방문해 6개 전시관을 차례로 둘러봤다.

국립아시아문화전당(ACC) 개관 10주년을 기념해 열린 특별기획전 ‘뉴욕의 거장들: 잭슨 폴록과 마크 로스코의 친구들’이 광주에서 문화적 격랑을 일으키고 있다. 개막 두 달 만에 3만6,000명의 발길을 모으고, 6만여 장의 입장권을 선판매·소진하며 ‘지방 전시의 한계’를 단숨에 넘어섰다.이번 전시는 단순한 해외 명작 소개 차원을 넘어, 현대미술이 국가 정체성과 문화적 리더십을 어떻게 형성했는지 시각적으로 보여주며 관람객 몰입도를 극대화했다.미국 뉴욕파 거장 21인의 대표작 36점을 아시아 최초로 한자리에 모은 이번 기획은, 광주를 세계 현대미술의 새로운 교차점으로 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.이번 전시의 압도적 중심은 추상표현주의의 혁명가 잭슨 폴록이다. 그의 대표작 ‘수평적 구조’는 작품 가치만 2,000억 원대에 달한다. 화면 전체를 휘감는 드리핑 기법의 격렬한 선들은 관람객에게 ‘눈으로 보는 회화’가 아니라 ‘몸으로 맞받는 에너지’로 다가온다.전시장에 들어서면 관람객들의 반응은 즉각적이다. 작품 앞에서 숨을 고르듯 멈춰 서는 이, 휴대전화 카메라를 내리며 감각을 온전히 받아들이려는 이, 또는 나직이 탄성을 흘리는 이들까지 잭슨 폴록의 회화는 보는 이를 즉각 몰입하게 한다.미대 지망생인 고등학생 박지원 양은 “붓질 하나에도 폭발하는 힘이 전해져 예술가의 꿈이 더욱 선명해졌다”라며 감격해했다.대학생 김민재 씨는 “광주에서 이런 수준의 작품을 직접 마주할 수 있다는 사실이 믿기지 않는다”고 감탄했다.전시는 단순히 해외 명작을 나열하는 수준을 넘어선다. 추상표현주의와 색면추상, 미니멀리즘에 이르는 20세기 현대미술의 결정적 전환들을 압축적으로 보여주며, 관람객들은 역사적 장면의 증인이 된 듯한 경험을 한다. 특히 마크 로스코의 초기 작품은 폴록의 격렬한 드리핑과 대비되며, 이후 현대미술이 어떻게 다양한 언어와 감수성으로 확장되어 갔는지를 보여준다.박광구 한국미술협회 광주지회장은 “작품 간의 대화가 분명해 국립현대미술관에서도 보기 어려운 수준의 기획”이라고 평가했다.조윤성 조선대 교수는 “광주가 세계적 전시를 소화할 수 있는 도시임을 증명했다”라고 강조했다.이번 흥행에는 유명 인사들의 방문도 한몫했다. 문재인 전 대통령 내외는 전시장을 찾아 폴록의 작품 앞에서 긴 시간을 머물렀다. 배우 김수로는 “광주에서 거장의 작품을 직접 접한다는 사실이 놀랍다”라고 소감을 남겼다. 이들의 발걸음은 전시에 대한 대중적 호기심을 배가시켰다.광주는 이미 비엔날레와 디자인 비엔날레를 통해 국제 미술 도시의 명성을 쌓아왔다. 그러나 이번 전시는 그 이상의 무게를 갖는다. ACC 개관 10주년과 맞물려 열린 이번 기획전은 광주가 더 이상 지역 행사에 머무르지 않고, 세계 현대미술의 교차점으로 부상할 수 있음을 입증했다.ACC 재단 김명규 사장은 “이번 전시는 개관 10년의 상징적 결실이자, 광주가 세계 미술 지도의 한 축임을 확인시킨 사건”이라고 말했다.‘뉴욕의 거장들’ 전시는 오는 10월 9일까지 ACC 문화창조원 복합전시 6관에서 이어진다. 관람료는 일반 1만3,000원, 광주·전남 지역민은 1만원이다.광주 서미애 기자