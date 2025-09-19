1인당 10만원, ‘2차 민생 회복 소비쿠폰’ 22일부터 신청

건강보험료 적용 소득 선별, 1인 직장가입자 22만원

이미지 확대 지난 7월 서울의 한 주민센터에서 시민들이 민생 회복 소비쿠폰 신청을 하고 있다. 서울신문 DB

대전시는 22일부터 ‘2차 민생 회복 소비쿠폰’ 신청을 받는다고 19일 밝혔다. 2차 소비쿠폰은 고액 자산가를 제외하고 시민의 90%에게 1인당 10만원을 지급한다.시에 따르면 지원 대상은 2025년 6월 18일 기준 주민등록 세대별 구성원을 기준으로 소득 하위 90%까지다. 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 2024년 귀속 금융소득 합계액 2000만원 초과 가구는 지급 대상에서 제외된다.2차 소비쿠폰 지급은 건강보험료를 활용한 소득 선별 과정을 거쳐 지급한다. 1인 가구는 직장가입자 기준 연 소득 7500만원 수준(건강보험료 22만원)을 적용한다. 맞벌이 등 다 소득원 가구는 가구원 수를 1명 추가한 기준으로 산정해 형평성을 고려했다.신청 기간은 22일부터 10월 31일까지며 11월 30일까지 사용할 수 있다. 기한 내 사용하지 않으면 자동 소멸한다.초기에 신청자 폭주로 발생할 수 있는 접속 장애를 방지하기 위해 22~26일까지는 출생 연도 끝자리 기준 요일제 신청을 받고, 27일부터 모든 시민이 자유롭게 신청할 수 있다.지급 수단은 신용카드·체크카드·대전사랑 카드·선불카드 중 선택할 수 있다. 신용·체크카드는 카드사 홈페이지·앱 또는 제휴 은행 영업점에서, 대전사랑 카드는 전용 홈페이지·앱과 하나은행 영업점에서 신청할 수 있다. 온라인 신청이 어려운 시민은 관할 동 행정복지센터에서 선불카드로 받아도 된다.소비쿠폰은 대전지역 연 매출 30억원 이하 소상공인 점포에서만 사용할 수 있다. 대형마트·백화점·온라인 쇼핑몰·유흥업소 등에서는 사용할 수 없다. 2차 쿠폰은 친환경 농산물 소비 확대 등을 위해 지역 소비자생활협동조합(생협) 매장에서도 사용 가능하다.권경민 대전시 경제국장은 “2차 소비쿠폰 지급이 침체한 지역 경제에 활력소가 되고 생활 안정에 실질적 도움이 되기를 기대한다”며 “민생 회복 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자