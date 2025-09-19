부산 앞바다서 어선 침몰...1명 사망 1명 실종(종합)

이미지 확대 조난당한 선박 . 뉴시스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 부산 앞바다에서 8명을 태운 어선이 조업 중 침몰해 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 52분쯤 부산 송정항 동방 약 61.6㎞ 해상에서 부산 영도 선적 79ｔ급 외끌이저인망 어선 A호로부터 위성조난신호(EPIRB)가 접수됐다.이 장치(EPIRB)는 선박이 일정 수심까지 침몰하면 자동으로 조난선박의 위치 정보를 송신한다.전날 오후 11시 4분쯤 부산 남항을 출항한 A호는 한국인 3명, 인도네시아인 5명이 조업하던 중 침몰한 것으로 파악됐다.이가운데 한국인 3명, 인도네시아인 4명 등 7명은 구조됐으나 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 인도네시아인 1명은 실종 상태다.해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 조난신호 지점 인근을 수색하는 등 실종자 구조 작업을 벌이고 있다.김민석 국무총리는 이 사고와 관련, “경비함정 및 인근 어선과 공조해 인명구조를 최우선으로 실시하고, 정확한 승선원 확인에 최선을 다하라”고 지시했다.해경은 사고 어선이 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리는 과정에서 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.구형모 기자