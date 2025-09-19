대한매일상회 바로가기
부산 앞바다서 어선 침몰...1명 사망 1명 실종(종합)

구형모 기자
수정 2025-09-19 15:11
입력 2025-09-19 15:07
조난당한 선박 . 뉴시스 제공
조난당한 선박 . 뉴시스 제공


19일 부산 앞바다에서 8명을 태운 어선이 조업 중 침몰해 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 52분쯤 부산 송정항 동방 약 61.6㎞ 해상에서 부산 영도 선적 79ｔ급 외끌이저인망 어선 A호로부터 위성조난신호(EPIRB)가 접수됐다.

이 장치(EPIRB)는 선박이 일정 수심까지 침몰하면 자동으로 조난선박의 위치 정보를 송신한다.

전날 오후 11시 4분쯤 부산 남항을 출항한 A호는 한국인 3명, 인도네시아인 5명이 조업하던 중 침몰한 것으로 파악됐다.

이가운데 한국인 3명, 인도네시아인 4명 등 7명은 구조됐으나 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 인도네시아인 1명은 실종 상태다.

해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 조난신호 지점 인근을 수색하는 등 실종자 구조 작업을 벌이고 있다.

김민석 국무총리는 이 사고와 관련, “경비함정 및 인근 어선과 공조해 인명구조를 최우선으로 실시하고, 정확한 승선원 확인에 최선을 다하라”고 지시했다.

해경은 사고 어선이 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리는 과정에서 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.

구형모 기자
닫기