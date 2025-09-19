고창초, 전국 119소방동요 경연대회 ‘금상’

이미지 확대 ‘제26회 전국 119소방동요 경연대회’ 초등부 부문에서 금상을 수상한 고창초등학교 합창단. 전북소방본부 제공

전국 119소방동요 경연대회에서 전북지역 초등학교와 어린이집이 우수한 성적을 거뒀다.전북특별자치도소방본부는 고창초등학교가 지난 18일 경남 창원 마산로봇랜드 컨벤션센터에서 열린 ‘제26회 전국 119소방동요 경연대회’ 초등부 부문에서 금상을 수상했다고 19일 밝혔다.소방청과 한국소방안전원이 주최·주관하고 교육부가 후원한 이번 대회는 전국 19개 시·도 소방본부에서 선발된 유치부 19개 팀과 초등부 17개 팀, 총 36개 팀이 참가해 열띤 경연을 펼쳤다.3학년~6학년으로 구성된 합창단은 올해 봄부터 꾸준한 연습을 거쳐 지난 6월 13일에 열린 전북특별자치도 경연대회에서 대상을 받았고, 전북 대표 학교로 출전했다.고창초등학교 합창단은 ‘든든한 119, 대한민국 어린이 지킴이’라는 노래로 소방의 소중한 가치를 전달해 심사위원단의 높은 평가를 받았다.임순일 교장은 “학생들이 즐겁게 연습할 수 있도록 이끌어 주신 지도 교사의 탁월한 역량과 서로를 믿고 의지하는 단원들간의 끈끈한 관계성이 이번 성과로 이어졌다”며 “이 경험을 통해 맛본 성취감이 앞으로의 삶에서도 무슨 일이든 자신감있게 해내는 힘으로 남길 바란다”고 격려했다.금상을 수상한 고창초등학교 합창단에는 안전원장상이 수여됐고, 이들을 지도한 정소망 지도교사는 소방청장상을 받았다.아울러 이번 대회에서 유치부 부문에 출전한 완산 명재어린이집도 은상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.소철환 예방안전과장은 “어린이들이 동요를 통해 자연스럽게 화재 예방과 안전의식을 배우는 것은 무엇보다 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 도민과 함께 안전 문화를 확산할 수 있도록 다양한 체험과 교육 기회를 확대하겠다”고 말했다.설정욱 기자