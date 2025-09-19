서울대·삼성서울 등 15곳, 이달 말 간호사 동시 채용 면접

간호사 채용대기·수급난 완화 위해

지난해부터 ‘동기간 면접’ 시범운영

수도권 상급종합병원 15곳이 이달 말 같은 기간에 신규 간호사 채용 면접을 진행한다. 대한간호협회는 수도권 상급종합병원 23곳을 대상으로 9월 넷째 주 ‘동기간 면접제’ 참여 여부를 조사한 결과, 15곳이 참여 의사를 밝혔다고 19일 전했다.서울대병원, 삼성서울병원, 강남세브란스병원, 고려대 안암병원, 분당서울대병원 등을 비롯한 참여 병원들은 같은 기간에 동일한 방식으로 최종 면접을 진행한다. 동기간 면접제는 신규 간호사의 채용 대기 문제를 줄이고 수급난을 완화하기 위해 정부가 지난해부터 시범 운영해 온 제도다.그동안 일부 대형병원은 신규 간호사를 일시에 채용한 뒤 필요할 때 순차적으로 발령하는 ‘대기 순번제’를 운영해 왔다. 이 과정에서 합격자가 최장 1년 가까이 발령을 기다리거나, 대기 기간에 대한 불안감으로 임상 부적응을 겪는 사례가 적지 않았다. 중소병원들은 간호사들이 대형병원으로 이직해버리는 바람에 갑작스러운 인력난에 시달리기도 했다.서울 시내 5개 대형병원은 이미 2019년부터 자체 협약으로 동기간 면접제를 운영해 왔으며, 정부는 이를 확대해 2024년부터 3년간 수도권 상급종합병원이 자율적으로 참여하도록 했다. 지난해에는 전공의 사직 사태로 참여 병원이 절반에 미치지 못했으나, 올해는 15곳으로 늘면서 제도 정착의 기반이 마련됐다고 간호협회는 평가했다.간호협회는 “신규 간호사 채용 시기와 방식이 어느 정도 표준화될 것으로 기대된다”며 “각 병원 상황에 따라 참여 여부가 엇갈린 만큼 실효성을 높이기 위한 후속 논의도 필요하다”고 밝혔다.이현정 기자