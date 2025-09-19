대한매일상회 바로가기
부산 앞바다서 어선 침몰 1명실종 7명 구조..김총리, “인명구조에 최선 다하라” 긴급지시

구형모 기자
수정 2025-09-19 14:13
입력 2025-09-19 13:51
경찰 이미지. 서울신문 DB
경찰 이미지. 서울신문 DB


19일 오전 11시 52분쯤 부산 송정항 동방 약 61.6㎞ 해상에서 79t급 부산 선적 A호가 침몰해 해경이 수색작업 중이다.

당시 사고 선박에는 한국인 선원 3명과 인도네이사 국적 선원 5명 등 총 8명이 탑승해 있었다.

조난신고를 접수한 해경은 현장에서 승선원 8명 중 7명을 구조했으며, 인도네시아 선원 1명은 실종된 상태다.

또한 60대 한국인 선장은 현재 의식이 없는 것으로 알려졌다.

울산해경은 경비함정과 항공기 등을 현장에 급파해 실종자 수색을 벌이고 있다.

한편 김민석 국무총리는 이 사고와 관련해 “인명구조를 최우선 실시하라”고 긴급지시했다.



김 총리는 “해양수산부, 해양경찰청은 경비함정 및 인근 어선과 공조해 인명구조를 최우선으로 실시하고, 정확한 승선원 확인에 최선을 다하라”고 한데 이어 “국방부 장관은 해상구조에 동원 가능한 인력과 장비를 적극 지원해 현장 구조활동이 원활히 이뤄질 수 있도록 협조하라”며 “소방청은 해상구조 활동과 협조체계를 구축해 육상으로 이송되는 환자들에 대해 응급 구호조치를 지원하라”고 지시했다.

구형모 기자
