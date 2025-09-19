부산시, 가상세계 안전서비스 체험 시민플랫폼 개방

이미지 확대 1365 트윈부산 플랫폼 홈페이지(1365twin.busan.kr) 캡처. 부산시 제공

부산시는 가상 세계에서 안전 서비스를 체험할 수 있는 ‘1365 트윈 부산’ 플랫폼을 개방했다고 19일 밝혔다.이 플랫폼은 골목길, 보행환경, 재난 취약지 등의 정보를 3차원 공간으로 시각화해 정책 수립을 지원하는 데이터 기반 의사 결정 지원 플랫폼이다.시는 내년까지 시범구역인 부산진구에 체감형 가상모형(디지털 트윈)서비스를 집약 연계하고 기능을 고도화해 나머지 15개 구군으로 확산할 예정이다.시민들은 플랫폼 내 ‘트윈맵’에서 관찰 카메라(CCTV) 정보조회, 보행환경 위험지도, 산사태 취약지 분석, 정비사업 지정요건 분석 서비스를 체험할 수 있다.올해 추진되는 도심 공기 질 관리, 스마트 응급 대응, 도심 인공조명 생활안전 등 3가지 서비스는 12월 중 선보일 예정이다.‘1365 트윈 부산’ 플랫폼은 공식 홈페이지(1365twin.busan.kr)에서 접속할 수 있다.구형모 기자