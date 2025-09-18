[포토] “저수율이 얼마나 올랐나” 오봉저수지 찾은 시민

1 / 3 이미지 확대 18일 한 강릉 시민이 극심한 가뭄을 겪는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 상수원 오봉저수지를 바라보고 있다.

오봉저수지 저수율은 이틀째 내린 비로 이날 오전 8시 기준 23.8%(평년 71.8%)로 전날보다 6.1%포인트 올랐다. 2025.9.18.

이미지 확대 18일 이틀째 비가 내리면서 극심한 가뭄을 겪는 강원 강릉지역 상수원 오봉저수지로 상류 지역인 왕산골에서 물이 계속해 흘러들고 있다. 2025.9.18.

이미지 확대 18일 극심한 가뭄을 겪는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 상수원 오봉저수지에 이틀째 내린 비로 물이 차오르고 있다.

오봉저수지 저수율은 이날 오전 8시 기준 23.8%(평년 71.8%)로 전날보다 6.1%포인트 올랐다. 2025.9.18.

전례 없는 가뭄으로 재난 사태가 선포된 강원 강릉 등 동해안에 반가운 비 소식이 예보됐다.18일 강원지방기상청에 따르면 오는 19일 오후부터 20일까지 도내 전역에 비가 내릴 것으로 전망된다.예상 강수량은 강릉 등 영동지역과 영서 남부는 20∼60㎜다.영서 중·북부는 10∼40㎜의 비가 올 것으로 예상된다.동풍의 영향으로 영동지역은 오는 21일 오전까지 흐리고 비가 내리겠다.극심한 가뭄을 겪는 강릉지역에는 전날부터 이날 오전 5시까지 닭목재 87㎜, 도마 85㎜, 오봉지소 67㎜, 왕산 57㎜ 등의 비가 내렸다.강릉 지역에 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지 일대에 80㎜ 안팎의 비가 내리면서 저수율은 이날 오후 2시 기준 25.3%(평년 71.8%)로 전날보다 7.6%포인트 올랐다.온라인뉴스팀