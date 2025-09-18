에쓰오일, ‘달리는 응급실’ 울산권역 닥터카 7년째 후원

이미지 확대 울산권역 닥터카. 서울신문DB

에쓰오일이 울산대병원에서 운영하는 ‘닥터카’를 7년째 지원했다.에쓰오일은 18일 울산시청에서 울산권역 ‘닥터카’ 운영 지원금 1억원과 이웃사랑 성금 1억 5500만원 등 총 2억 5500만원을 전달했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 김두겸 울산시장, 박봉수 에쓰오일 운영총괄 사장, 함명월 울산대병원 진료부원장, 전영도 울산사회복지공동모금회장이 참석했다.닥터카는 외상 전문의와 간호사가 탑승해 이동하면서 중증 외상 환자를 처치하는 특수 구급차로 ‘달리는 응급실’로 불린다.울산권역 닥터카는 2017년 9월부터 울산대병원에서 시범 운영했으나 2019년 초 운영비가 없어 중단됐다. 이후 에쓰오일이 사회공헌활동 하나로 2019년 4월 운영비 1억원을 시작해 이번까지 7년째 후원하고 있다. 울산시도 매년 2000만원을 지원한다.박봉수 에쓰오일 운영총괄 사장은 “에쓰오일은 나눔이라는 핵심 가치를 바탕으로 지역 사회에서 다양한 공헌 활동을 하고 있다”며 “앞으로도 지역 사회와 함께 발전하고 상생할 수 있는 기업이 되도록 하겠다”고 말했다.김두겸 울산시장은 “에쓰오일이 후원하고 울산대병원이 운영하는 닥터카는 중증 외상 환자의 생명을 살리는 골든타임의 핵심 역할을 한다”며 “앞으로도 민관 협력으로 응급의료 안전망이 공고히 구축되길 바란다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자