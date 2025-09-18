수출하는 서울 중소기업 6.2%뿐…“필요한 정책은 자금 지원”

서울시 첫 ‘국가승인통계’ 실태조사

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

서울의 중소기업 5000곳 중 수출하는 기업은 6.2%에 그친다는 조사가 나왔다. 신사업을 추진하는 기업은 4.5%로 나타났다. 필요한 기업 정책으로는 자금 지원을 꼽은 응답이 가장 많았다.18일 서울시는 이러한 내용의 서울 중소기업의 현황을 종합 분석한 ‘2024년 중소기업 실태조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 통계청 승인을 받은 ‘국가승인통계’다. 중소기업 실태조사와 관련해 지방자치단체 단위로는 전국 최초의 공식 통계다.조사 대상은 매출액 5억원(숙박·음식점업·교육서비스업 3억원)이 넘는 중소기업 5000곳을 표본 추출했다. 개별면접을 기본으로 팩스, 이메일 등 비대면 조사도 진행했다.조사 결과, 서울 중소기업의 평균 기업 연령은 14.1년이다. 20년 이상인 경우는 26.0%이었다. 규모별로는 중기업이 15.9년으로 소기업(13.6년)보다 다소 높다.기업당 평균 종사자는 12.6명으로 중기업은 36.1명, 소기업은 6.4명이었다. 인력 부족률은 평균 1.7%로, 저학력·저경력 인력에서 상대적으로 부족률이 높았다.연간 매출 총액은 670조 9699억원으로 집계됐다. 업종별로는 도소매업 비중이 42.6%로 가장 컸다.또한 전체 매출의 95.6%가 내수에 집중돼 수출 비중은 4.4%에 그쳤다. 수출하는 기업의 비율은 6.2%에 머물렀고, 중기업이 9.8%로 소기업(5.3%)보다 다소 높았다.신사업을 별도로 추진하는 기업은 전체의 4.5%에 불과했다. 중기업은 정보통신(2.7%)과 친환경(2.6%) 분야, 소기업은 로봇·친환경·시스템반도체 등에서 신사업을 추진하는 것으로 파악됐다.신사업을 추진하지 않는 이유로는 ‘현재 사업만으로도 충분하다’는 응답이 78.4%로 가장 많았다. ‘자금 조달’(11.1%)이나 ‘아이템 발굴 어려움’(4.7%) 등도 뒤를 이었다.신사업 발굴에 가장 필요한 정책으로는 중·소기업 모두 ‘자금 지원’(각 58.6%, 60.5%)이라는 응답이 가장 많았다. 서울시의 기업지원 정책 중 향후 활성화가 필요한 분야로는 ‘자금 지원’(45.7%)이 꼽혔다. 중소기업은 ‘자금확보’(26.5%), ‘원가 및 인건비 상승’(23.7%), ‘인력 채용’(15.9%), ‘수익성 하락’(15.4%) 등 애로를 겪고 있다.환경·사회·지배구조 개선(ESG) 경영에 대한 인지도는 27.7%이지만 실제 도입 비율은 5%에 그쳤다.예산·인력 부족(37.5%)이나 경영진 의지 부족(28.7%)이 ESG 경영 도입을 막는 주요 원인이다.주용태 시 경제실장은 “이번 조사는 지역 중소기업의 실질적 현황을 면밀히 파악하고, 맞춤형 지원정책을 수립하기 위한 기초 자료로 활용할 계획”이라며 “공신력 있는 통계를 바탕으로, 기업이 체감할 수 있는 정책 설계와 지원으로 이어가겠다”고 밝혔다.김주연 기자