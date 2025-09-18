광주시민들 “사회서비스 품질향상 가장 중요”

광주사회서비스원, 2025년 시민 사회서비스 인식조사 결과 발표
10명 중 6명 “사회서비스 이용한 경험 없어”…접근성 향상 필요
광주시민들은 사회서비스 발전을 위해선 ‘사회서비스 품질 향상’을 최우선 과제로 꼽은 것으로 나타났다.
광주시 사회서비스원은 광주시민을 대상으로 실시한 ‘2025년 광주광역시 사회서비스 인식조사’ 결과를 18일 발표했다.
이번 조사는 광주시에 거주하는 만 20세 이상 시민 1009명을 대상으로 지난 5월 19일부터 6월 9일까지 22일간 온라인 패널조사 방식으로 진행됐다.
광주시민의 사회서비스 인지도, 이용경험 및 평가 등 전반적인 사회서비스 인식을 파악하고 향후 사회서비스 정책 및 사업 개발을 위한 기초자료 제공을 위한 것이다.
조사에 따르면, 광주시민의 38.7%는 ‘사회서비스 이용 경험이 있다’고 응답했고, 61.3%는 사회서비스를 이용한 경험이 없는 것으로 나타났다. 미이용 사유로는 ‘사회서비스 제도나 사업을 몰라서’가 35.4%로 나타나, 광주시민의 사회서비스에 대한 접근성 향상이 필요한 것으로 확인됐다.
시민들은 사회서비스 발전을 위한 필요사항으로 ‘사회서비스 품질 향상’(31.5%)을 최우선 과제로 꼽았다. 이어 ‘사회서비스 보장수준의 확대’(16.0%), ‘다양한 서비스 제공기관의 확충’(15.0%), ‘사회서비스 전문인력의 양성’(14.3%) 순으로 나타났다. 사회서비스의 양적 확대도 중요하지만 질적 개선이 우선돼야 한다는 의미로 풀이된다.
사회서비스 품질은 ‘제공자의 전문성이 중요하다’는 응답이 90.2%로 압도적으로 높았으며, ‘임금·근무환경과 서비스 질의 연관성’에서도 87.9%가 동의했다.
사회서비스 품질을 중점적으로 관리해야 하는 영역은 노인 및 장애인 돌봄(25.0%), 영유아 돌봄(15.9%), 출산지원서비스(14.8%) 순이었다. 또 질적 향상을 위한 방안으로는‘교육 및 훈련을 통한 기관 및 인력의 전문성 강화 지원’(23.3%)이 가장 높았다.
사회서비스 정책의 분야별 시급성에 대해서는 출산·육아 지원정책이 가장 시급하다는 응답이 많았으며 돌봄지원정책과 청년자립지원정책이 뒤를 이었다. 특히 새롭게 중점을 두어야 하는 대상으로 가족돌봄청년(23.2%), 사회적 고립자(13.5%), 보호종료아동(11.2%)에 대해 높은 관심을 보였다.
한편 AI 돌봄서비스에 대한 수용성은 높게 나타났다. AI 돌봄서비스 이용 의향이 있다는 시민이 71.7%, 비용 지불 의향이 있는 경우도 77.3%로 나타나 ‘혁신적 기술을 활용한 돌봄서비스’에 대한 기대감이 큰 것으로 조사됐다. 하지만 비용 지불 금액은 월 1~2만원이 37.9%, 3~4만원이 28.3%로 나타나 월 4만원 이하의 가격대를 선호하는 것으로 나타났다.
광주 홍행기 기자
