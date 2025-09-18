광주시민들 “사회서비스 품질향상 가장 중요”

광주사회서비스원, 2025년 시민 사회서비스 인식조사 결과 발표

10명 중 6명 “사회서비스 이용한 경험 없어”…접근성 향상 필요

이미지 확대 사회서비스 품질 중점관리가 필요한 영역에 대한 설문조사 결과(단위 %). 광주광역시 제공

광주시민들은 사회서비스 발전을 위해선 ‘사회서비스 품질 향상’을 최우선 과제로 꼽은 것으로 나타났다.광주시 사회서비스원은 광주시민을 대상으로 실시한 ‘2025년 광주광역시 사회서비스 인식조사’ 결과를 18일 발표했다.이번 조사는 광주시에 거주하는 만 20세 이상 시민 1009명을 대상으로 지난 5월 19일부터 6월 9일까지 22일간 온라인 패널조사 방식으로 진행됐다.광주시민의 사회서비스 인지도, 이용경험 및 평가 등 전반적인 사회서비스 인식을 파악하고 향후 사회서비스 정책 및 사업 개발을 위한 기초자료 제공을 위한 것이다.조사에 따르면, 광주시민의 38.7%는 ‘사회서비스 이용 경험이 있다’고 응답했고, 61.3%는 사회서비스를 이용한 경험이 없는 것으로 나타났다. 미이용 사유로는 ‘사회서비스 제도나 사업을 몰라서’가 35.4%로 나타나, 광주시민의 사회서비스에 대한 접근성 향상이 필요한 것으로 확인됐다.시민들은 사회서비스 발전을 위한 필요사항으로 ‘사회서비스 품질 향상’(31.5%)을 최우선 과제로 꼽았다. 이어 ‘사회서비스 보장수준의 확대’(16.0%), ‘다양한 서비스 제공기관의 확충’(15.0%), ‘사회서비스 전문인력의 양성’(14.3%) 순으로 나타났다. 사회서비스의 양적 확대도 중요하지만 질적 개선이 우선돼야 한다는 의미로 풀이된다.사회서비스 품질은 ‘제공자의 전문성이 중요하다’는 응답이 90.2%로 압도적으로 높았으며, ‘임금·근무환경과 서비스 질의 연관성’에서도 87.9%가 동의했다.사회서비스 품질을 중점적으로 관리해야 하는 영역은 노인 및 장애인 돌봄(25.0%), 영유아 돌봄(15.9%), 출산지원서비스(14.8%) 순이었다. 또 질적 향상을 위한 방안으로는‘교육 및 훈련을 통한 기관 및 인력의 전문성 강화 지원’(23.3%)이 가장 높았다.사회서비스 정책의 분야별 시급성에 대해서는 출산·육아 지원정책이 가장 시급하다는 응답이 많았으며 돌봄지원정책과 청년자립지원정책이 뒤를 이었다. 특히 새롭게 중점을 두어야 하는 대상으로 가족돌봄청년(23.2%), 사회적 고립자(13.5%), 보호종료아동(11.2%)에 대해 높은 관심을 보였다.한편 AI 돌봄서비스에 대한 수용성은 높게 나타났다. AI 돌봄서비스 이용 의향이 있다는 시민이 71.7%, 비용 지불 의향이 있는 경우도 77.3%로 나타나 ‘혁신적 기술을 활용한 돌봄서비스’에 대한 기대감이 큰 것으로 조사됐다. 하지만 비용 지불 금액은 월 1~2만원이 37.9%, 3~4만원이 28.3%로 나타나 월 4만원 이하의 가격대를 선호하는 것으로 나타났다.광주 홍행기 기자