‘순직 해경’ 고립자 만난 뒤 55분간 생존…“근무일지는 오류”

해경청 “마지막 모습 포착 시간 03시 49분” 정정

근무일지엔 “03시 27분 위치 소실”

이미지 확대 15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 ‘해양경찰관 고(故) 이재석 경사 영결식’이 엄수되고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해경이 갯벌 고립자를 구하기 위해 홀로 출동했다가 순직한 고 이재석(34) 경사의 마지막 모습 포착 시간을 정정했다. 그는 고립자와 만난 뒤 최소 55분간 생존해 있었던 것으로 파악됐다.해양경찰청은 드론 순찰업체에서 촬영한 영상과 무전 녹취록 등을 비교 분석한 결과 이 경사의 마지막 모습이 포착된 시간은 지난 11일 오전 3시 49분쯤이었다고 17일 밝혔다.이 경사가 소속된 영흥파출소 근무일지에는 오전 3시 27분쯤 “구조자(이 경사)와 요구조자 위치 소실”이라고 적혀 있다. 그러나 22분 뒤에도 이 경사 모습이 드론에 포착된 사실이 새롭게 확인된 것이다.이날 해경청의 설명이 맞다면 이 경사는 오전 2시 54분 고립자와 만난 뒤 최소 55분간 바다에서 사투를 벌이고 있었던 것으로 보인다.해경청은 “디지털 분석을 통해 시간을 측정해 보니 이 경사의 마지막 모습 포착시간은 오전 3시 49분으로 분석됐다”며 “근무일지 기록은 오류로 보인다”고 설명했다.이어 “근무일지가 오류인지 등에 대한 조사가 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.이 경사는 지난 11일 인천 영흥면 꽃섬 인근 갯벌에서 해루질을 하다 고립된 70대 중국인 A씨를 구조하러 갔다가 변을 당했다. 그는 자신이 착용하고 있던 구명조끼와 장갑을 A씨에게 벗어주고 맨몸으로 헤엄쳐 나오다 바닷물에 휩쓸려 끝내 숨졌다.이 경사 사고와 관련해 유가족은 물론 일반 국민까지 ▲왜 혼자 출동했는지 ▲경력 추가 지원은 왜 없었는지 등 의문을 제기하고 있다.강남주 기자