“불꽃축제 명당 베란다 55만원” 당근마켓 황당 매물…호텔은 1300만원도

“20만원에 명당 자리 잡아드린다”

‘한강뷰’ 스위트룸, 1박 1300만원까지

이미지 확대 오는 27일 서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 ‘2025 서울세계불꽃축제’를 앞두고 이른바 ‘명당’ 자리를 잡아주겠다는 글이 네이버 카페 중고나라에 올라왔다. 왼쪽은 지난해 서울세계불꽃축제 장면. 자료 : 뉴스1·네이버 중고나라

이미지 확대 5일 오후 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2024 서울세계불꽃축제’에서 불꽃이 가을밤을 수놓고 있다. 2024.10.6 연합뉴스

오는 27일 서울 여의도 한강공원에서 열리는 서울세계불꽃축제를 앞두고 중고 거래 플랫폼에 이른바 ‘명당’을 고액에 거래한다는 글이 쏟아지고 있다.17일 네이버 카페 ‘중고나라’에는 ‘2025 여의도 불꽃축제 명당 자리를 잡아드리겠다’는 내용의 글이 여러 건 올라왔다. 한 이용자는 여의도 불꽃축제를 관람할 수 있는 한강공원의 자리를 20만원에 잡아주겠다며 “오셔서 돗자리를 깔고 편하게 관람하면 된다”면서 “좋은 자리에 앉으시라”고 홍보했다.또 다른 이용자는 13만원에 자리를 잡아준다면서 “예약금을 보내주면 자리를 잡고 축제 당일에 자리를 양도한 뒤 잔금을 주면 된다”고 설명했다.당근마켓에도 “명당을 판매한다”는 글이 여러 건 올라왔다. 한 이용자는 서울 용산구의 ‘한강 뷰’ 아파트 베란다를 공유한다면서 55만원을 책정했다. 이 이용자는 “불꽃축제 명당 뷰”라며 55만원 중 50%를 선금으로 받는다고 설명했다.또 다른 이용자는 “매트를 판매한다”는 제목의 글에서 “매트를 구매하면 서비스로 한강 1열을 제공하겠다. 최고의 매트만 거래한다”면서 매트 총 10개를 1개당 10만원에 판매한다고 설명했다.여의도 한강공원 주차장에 관람석을 설치하고 해당 자리를 40만원에 판매한다는 이용자도 있었다.숙박업계도 불꽃축제라는 대목을 맞아 당일 숙박 가격을 한껏 끌어올리고 있다. 업계에 따르면 불꽃축제 명당으로 유명한 한 호텔의 ‘한강 뷰’ 스위트 객실은 27일 당일 세금과 수수료를 포함해 총 1300만원에 달하는 숙박요금이 책정됐다.스위트 객실보다 등급이 낮은 한강 뷰 객실들도 당일 숙박요금이 평소 대비 3배 가까이 올라 200만~300만원대까지 치솟았다. 그럼에도 일부 호텔은 당일 객실이 판매 완료되거나 완료가 임박했다. 중고거래 플랫폼에는 이들 호텔을 먼저 예매한 뒤 웃돈을 붙여 판매한다는 글도 여러 건 올라왔다.한편 이번 불꽃축제는 오는 27일 오후 1시부터 9시 30분까지 여의도 한강공원 일대에서 ‘함께하는 빛, 하나가 되다(Light Up Together)’를 주제로 열린다.㈜한화가 주관하며 이탈리아와 캐나다가 참가한다. 행사 현장에는 한화그룹 계열사를 비롯한 여러 기업의 홍보부스가 마련돼 프로모션과 이벤트가 진행되며, 본격적인 불꽃축제는 7시에 시작한다.김소라 기자