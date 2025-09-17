대만 유튜버 폭행 가해자는 중국인 아닌 한국인…비슷한 사건 헷갈린 경찰

이미지 확대 유튜버로 활동하는 대만인 여성이 서울 홍대 거리를 걷다 처음 보는 남성들의 헌팅을 거절한 뒤 폭행당했다며 사진을 공개해 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

서울 마포구 홍대 인근에서 발생한 대만 유튜버 폭행 사건의 가해자는 한국인 남성인 것으로 파악됐다. 경찰은 17일 오전 “가해자는 중국인 남성”이라고 밝혔지만, 이는 비슷한 시기 발생한 다른 대만 국적 여성 피해자의 사건이었다.앞서 서울 마포경찰서는 이날 오전 이 사건과 관련해 지난 15일 오전 5시 20분쯤 중국 국적의 20대 남성이 대만 국적 여성 등 일행 2명을 폭행한 사건을 접수해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝힌 바 있다. 하지만 경찰이 발표한 해당 사건의 피해자는 대만 유튜버 A씨와 이름이 비슷한 대만 국적의 다른 여성 B씨였다.앞서 A씨는 소셜미디어(SNS) 등에 ‘친구와 서울 홍대 거리를 걷다 모르는 남성으로부터 폭행당했다’고 주장하는 글을 게시했다. A씨는 해당 남성이 친구에게 손을 대는 등 부적절한 행동을 했고 집에 데려다주겠다는 제안을 거절했음에도 신체 접촉을 시도했다고 한다.이후 한국인 남성에게 “만지지 말아달라”고 요청했지만, 남성은 손가락 욕설을 했고 이후 뺨을 때렸다는 게 A씨의 주장이다. A씨는 경찰에 신고했지만, 출동한 경찰은 남성을 풀어줬다고 한다.마포경찰서는 이날 “지난 14일 오전 5시 34분쯤 홍대 인근 주점에서 A씨와 한국인 남성의 실랑이가 벌어져 쌍방폭행한 사건이 있었다”며 “서로 처벌불원 의사를 밝혀 현장에서 종결했다”고 밝혔다.박효준 기자