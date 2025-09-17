도암댐 방류 ‘속도전’…이르면 19일 공급

이미지 확대 8일 강원 평창군 대관령면 도암댐에 초록빛 물이 차 있다. 강릉 가뭄 사태가 심화함에 따라 정부는 도암댐을 활용한 해갈 방안을 검토 중이다. 2025.9.8 연합뉴스

최악의 가뭄이 덮친 강원 강릉으로의 도암댐 물 공급이 이르면 19일부터 이뤄질 것으로 보인다.한국수력원자력은 도암댐 도수관로에서 물을 빼낼 우회관로를 설치하는 공사가 18일 마무리된다고 17일 밝혔다. 이에 따라 강릉시와 협의를 마치면 앞서 예고한 20일보다 하루 빠른 19일 도암댐 비상방류에 들어갈 수 있다. 한수원 관계자는 “주말에도 공사를 이어가며 완공 시기를 앞당겼다”며 “강릉시와 방류 시기만 조율하면 된다”고 말했다.도암댐 방류가 시작되면 강릉에 하루 1만t씩 물이 공급된다. 도수관로에서 우회관로로 빼낸 물을 남대천에서 취수한 뒤 송수관로를 통해 홍제정수장으로 보내는 방식이다.도암댐은 평창 대관령 일대 물을 최대 3000만t까지 가뒀다가 15.6㎞ 길이의 도수관로를 통해 강릉 남대천으로 방류하며 전력을 생산하는 발전(發電)용 댐으로 1991년 완공됐으나 댐 상류에서 유입된 가축 분뇨, 토사 등으로 수질오염 논란이 불거져 2001년 가동을 멈췄다. 이후 환경부가 수질이 개선됐다고 밝혔으나, 강릉·정선 주민들은 방류에 반대 입장을 굽히지 않았다.그러나 강릉이 유례가 없는 가뭄으로 식수원마저 고갈될 위기에 처하자 도암댐 물을 활용하자는 여론이 높아졌고, 결국 강릉시는 지난 10일 한시적인 방류를 결정했다.이어 15일에는 대학교수, 시민사회단체 대표자 등 11명이 참여하는 수질검증위원회를 구성했다. 수질검증위원회는 방류 기간 수질검사를 하고, 그 결과가 부적합으로 나오면 강릉시는 방류를 중단할 방침이다.김홍규 강릉시장은 “시민이 안심하며 수돗물을 사용할 수 있도록 철저한 검증 체계를 만들겠다”며 “시민 건강과 안전을 최우선으로 하겠다”고 전했다.강릉 김정호 기자