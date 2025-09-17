광주시, 차세대 전략기술 ‘양자클러스터 공모 참여’ 추진

광주테크노파크서 ‘광주 양자산업 육성’ 세미나 개최

“광주시, R&D 기반한 양자클러스터 조성에 최적지”

이미지 확대 17일 광주테크노파크 과학기술본부에서 ‘광주 양자산업 육성을 위한 세미나’가 열렸다. 광주광역시 제공

광주시는 17일 광주테크노파크 과학기술본부에서 ‘광주 양자산업 육성을 위한 세미나’를 열고 ‘양자산업 육성 방안’을 모색했다.광주시가 주최하고 광주테크노파크·한국광융합산업진흥회가 주관한 이번 세미나는 지역 기업, 유관기관 관계자 등 100여명이 참석했다.양자역학에 기반한 양자기술은 양자컴퓨터, 양자네트워크, 양자암호, 양자센서, 인공지능 등 사회 전반에 혁신을 불러올 차세대 핵심기술로 평가받고 있다.세계 주요국은 이미 양자기술 개발에 본격 착수한 상태다. 우리 정부도 향후 10년을 내다보는 ‘국가양자로드맵’을 올해 내 수립하고, 연구개발(R&D) 지원과 상용화 촉진을 통해 양자기술을 차세대 전략기술로 집중 육성할 계획이다.이날 세미나에서는 김영희 한국지능정보사회진흥원 양자기술활용센터장이 ‘양자산업 생태계 활성화방안’을, 김명진 한국광기술원 ICT융합본부장이 ‘광주 양자클러스터 조성방안’을 각각 발표했다. 이어 국내 대표 광통신기업인 ㈜우리로의 신동선 연구개발본부장이 기업 사례를 소개했다.김영희 센터장은 ‘지방정부와 함께 양자산업 육성’을 주제로 국내외 양자기술의 최신 동향과 현재까지의 사업화 현황을 공유하고, 향후 기술 저변 확대를 위한 정책 방향을 제시했다. 김 센터장은 “양자기술은 기존 첨단 기술의 한계를 뛰어넘는 혁신적 기술이며, 디지털에서 퀀텀시대로 전환을 이끌 산업 전반의 동력이다”고 강조했다.김명진 본부장은 “광주는 연구기관, 장비, 다수의 광융합기업과 전문인력 등 이미 충분한 산업 생태계를 갖추고 있다”며 “이러한 기반을 바탕으로 산학연이 긴밀히 협력하는 양자클러스터를 조성한다면 다양한 분야에서 융복합 산업을 빠르게 확장할 수 있다”고 전망했다.신동선 본부장은 “양자기술은 ICT, 보안, 의료, 국방 등 다양한 산업 분야와 융합할 수 있는 확장성을 지니고 있다”며 “광주가 가진 산업 인프라와 접목될 경우 파급효과가 더욱 커질 것”이라고 기대했다.손두영 미래산업총괄관은 “광주는 광산업 기반과 연구 인프라를 바탕으로 양자클러스터를 조성할 수 있는 최적지”라면서 “연내에 제도적 기반을 정비, 내년에 예상되는 양자클러스터 공모에 참여할 수 있도록 역량을 결집하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자