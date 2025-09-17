새만금에 세계 최초 RE100 반도체 허브 구축하자

전북도의회 삼성, SK 새만금에 반도체 투자 촉구

이미지 확대 전북도의회 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북특별자치도의회가 새만금에 세계 최초 RE100(재생에너지 100% 사용) 반도체 허브를 구축하자고 제안했다.전북도의회는 17일 “새만금은 대한민국이 세계 최초로 재생에너지 기반의 반도체 허브를 구축할 수 있는 국가 전략 거점”이라며 “ 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 유치해 새만금을 RE100 반도체 허브로 조성해야 한다”고 강조했다. 반도체 기업들이 새만금 투자를 통해 RE100을 달성하고 지속 가능한 경쟁력을 확보해야 한다는 논리다.도의회는 “현재 조성중인 용인 반도체 클러스터는 세계적 흐름에 역행하는 본질적인 한계를 내포하고 있다”며 “새만금은 이 모든 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 유일한 대안”이라고 강조했다.새만금 지역에 태양광 3GW, 해상풍력 4GW 등 총 7GW 규모의 재생에너지 기반도 갖춰 나가고 있다는 점을 내세운다. 대기중인 태양광 발전규모도 5GW에 이르러 최소 17GW 규모의 재생에너지원과 함께 수소 에너지 및 에너지저장장치(ESS)와의 결합을 통해 RE100 달성이 가능한 최적의 조건을 제공한다는 것이다.문승우 의장은 “전북자치도의회는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업들이 장기적 기업발전과 대한민국 반도체 산업의 지속 가능한 미래, 국가균형발전을 위해 과감하고 용기 있는 결단을 내릴 것을 강력히 촉구한다”고 강조했다.김정기 의원(부안)이 대표발의한 ‘새만금 RE100 반도체 클러스터 조성 촉구 건의안’은 이날 열린 421회 도의회 임시회에서 건의하고 삼성과 SK 등 반도체 기업에 전달할 예정이다.전주 임송학 기자