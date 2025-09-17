‘잔액 부족’ 떴는데 배려한 버스기사, 승객이 건넨 ‘뜻밖의 선물’

이미지 확대 서울의 한 버스 기사가 중년 여성 승객으로부터 받은 쪽지와 만원짜리 지폐. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처

이미지 확대 서울역 앞을 지나는 서울 시내버스 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 2024.3.26 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울의 한 버스 기사가 중년 여성 승객으로부터 받은 손편지를 공개해 온라인에서 화제가 됐다.16일 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 ‘160번 버스 강기사’라고 소개한 네티즌이 작성한 ‘승객분이 주신 귀한 선물’이라는 제목의 글이 올라왔다.그는 “한 중년 여성 승객분께서 귀한 선물을 주고 가셨다”며 만원짜리 지폐 한 장과 쪽지가 담긴 사진을 공유했다.작성자에 따르면 이날 마포경찰서 정류장에서 승차한 여성은 교통카드 잔액이 700원밖에 남지 않아 현금으로 버스비를 내려고 했다. 여성은 현금이 만원짜리밖에 없는 상황이었는데 해당 버스는 ‘현금 없는 버스’라 계좌이체를 해야 하는 상황이었다.계좌이체가 번거로울 것이라고 생각한 버스 기사는 어린이 요금인 550원으로 결제할 수 있도록 했다. 작성자에 따르면 여성은 “너무 죄송하다”고 했다고 한다.버스 기사의 배려로 버스에 탄 여성은 종로5가를 지날 때쯤 버스 앞쪽으로 와 기사에게 ‘앞으로 내리겠다’고 말하며 하얀 종이를 쥐여주고 내렸다.쪽지에는 “저는 오늘 마포에서 휴대폰을 잃어버렸으나 10분도 안 돼 마포경찰서 분실물 센터에서 찾았다”며 “어떤 분께서 고맙게도 휴대폰을 분실물 센터에 가져다주셨다”고 적혀 있었다.이어 “버스비 카드 잔액이 모자라는데 아이 요금으로 결제해주신 배려도 잘 받았다”고 적혀 있다.그러면서 “마포경찰서 민원실에는 기부하는 돼지 저금통이 없었다”며 “오늘 두 곳에서 이런 친절함을 받았으니 저도 뭔가 해야겠다”는 내용이 덧붙여져 있다.쪽지는 “기사님 친구분과 시원한 음료라도 꼭 한잔하시라”며 “감사드린다”는 내용으로 마무리됐다.버스 기사는 “퇴근 시간이라 무척 힘들어서 녹초가 될 뻔했는데 귀한 선물 덕분에 힘이 더 솟아버렸다”고 밝혔다.이 글을 본 네티즌들은 “마음이 따뜻해지는 글이다”, “세상에는 작지만 큰 힘이 되는 순간들이 많고 그렇게 서로가 서로에게 위로가 될 수 있다는 사실이 행복하다”, “따뜻한 배려와 마음에 박수를 보낸다” 등의 반응을 보였다.조희선 기자