성주군서 중장비 싣고 달리던 5t 화물차 교량 난간 충돌…2명 사상

16일 오후 5시 30분쯤 경북 성주군 수륜면 적송리에서 중장비를 싣고 달리던 5t 화물차가 교량 난간을 충돌하고 쓰러졌다.이 사고로 화물차에 타고 있던 운전자 A(50대)씨가 크게 다쳐 숨지고 B(60대)씨가 경상을 입어 병원에 이송됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.성주 김상화 기자