[포토] 강릉로컬카페, 운반급수 지원 군·소방 등에 간식 지원

16일 강원 강릉시 홍제정수장에서 강릉로컬카페 관계자들이 가뭄 지원을 위해 운반급수 중인 군과 소방 등에 자발적으로 준비한 빵과 음료 등 간식을 지원하고 있다.강릉지역은 최악의 가뭄으로 홍제정수장과 오봉저수지에 운반급수가 연일 계속되고 있다.연합뉴스