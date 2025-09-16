부산지역 1학기 학교폭력 신고 11% 감소…피해 응답률은 증가

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

올해 1학기 부산지역 학교폭력 신고 건수가 지난해보다 10% 이상 감소한 것으로 나타났다.16일 부산시교육청에 따르면 ‘2025년 1차 학교폭력 실태에 대한 인식 조사(전수조사)’ 결과 올해 1학기 지역 각급학교에서 접수된 학교폭력 신고는 1413건으로 집계됐다. 이는 지난해 1592건에 비해 11.2% 감소한 것이다.이 조사는 17개 시도 교육청 의뢰로 한국청소년정책연구구원이 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 실시했다.다만, 부산의 학교폭력 피해 응답률은 2.6%로 지난해 2.1%에 비해 증가한 것으로 나타났다. 학교폭력 피해 유형은 언어폭력 38.2%, 집단 따돌림 16.2%, 신체 폭력 15.5%, 사이버폭력 7.1% 순으로 나타났다.학교급별 피해 응답률은 초등학교 5.4%, 중학교 1.9%, 고등학교 0.7%였다. 중학교와 고등학교는 피해 응답률이 전국 평균과 비교해 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 낮았다. 하지만 초등학교는 전국 평균보다 0.4% 높았다.시교육청은 이번 조사 결과를 바탕으로 학교폭력 예방 대책을 강화한다. 초등학교 학교폭력 예방, 대응 강화를 위해 2026녀부터 모든 초등학교에 학교폭력을 전문으로 담당하는 생활부장 교사를 배치한다.초등학교 1~3학년을 대상으로는 경미한 사안의 관계 회복 숙려기간 시범사업을 운영해 학생들의 자기 성찰, 감정 조절 능력을 기를 예정이다.초등 인성교육과 연계한 언어문화개선 프로그램을 운영하고, 중·고등학교에서는 교육과정과 연계한 언어순화 운동을 의무화해 언어폭력 차단에 주력하기로 했다.부산시교육청 관계자는 “처벌 중심에서 예방과 회복 중심으로 학교폭력 대책 전환을 완성하겠다. 학교폭력 없는 안전한 학교 환경을 만들도록 관련 정책을 강화하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자