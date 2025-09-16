‘백로·까마귀 서식지’ 삼호대숲… 울산시, 대나무 생육환경 개선 추진

이미지 확대 울산 태화강 삼호대숲. 서울신문DB

울산 태화강 삼호대숲의 생육환경 개선사업이 추진된다.울산시는 지역 대표 생태문화자원인 삼호대숲의 건강한 숲 조성과 시민 친화적 생태환경을 마련하기 위해 대나무 생육환경 개선사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.삼호대숲은 전국 최대 규모의 백로·떼까마귀 서식지이자 태화강 국가정원과 연계된 울산의 대표 녹지 자원이다. 그러나 백로 서식지 보호 등으로 대나무가 고사하고 죽순 생육이 저조함에 따라 대나무숲 전반에 걸쳐 개선이 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.이에 울산시는 대나무숲의 생육상태를 파악하고 소음, 환경 변화 등에 민감한 조류 피해를 최소화할 수 있도록 기초자료를 구축하고, 기존 철새 모니터링 과 특성 연구자료 및 전문가 의견을 반영해 작업구역과 방법 등을 선정했다.사업 추진은 백로 서식지 보호를 위해 번식지와 그 영향 구역은 작업구간에서 제외했으며, 떼까마귀가 도래하기 전인 오는 10월 말까지 공사를 진행한다. 또 숙영지 환경을 고려해 대나무를 많이 베어내지 않는 선에서 기준 임목밀도보다 높게 관리한다는 계획이다.시는 또 삼호대숲 내 고사된 대나무를 베어내고 쌓여 있는 전도 대나무 등을 제거해 죽순이 올라올 공간을 제공하고, 생태적 특성을 고려한 친환경 방식으로 토양으로 개량할 예정이다.울산시 관계자는 “삼호대숲은 울산의 자연과 역사를 상징하는 공간일 뿐만 아니라, 다양한 조류가 서식하는 생태적 보고”이라며 “이번 사업을 통해 건강한 대나무숲을 유지 보전하고 안정적인 조류 서식지를 지켜나가겠다”고 말했다.울산 박정훈 기자