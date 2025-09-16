광주경찰청, ‘전남대 대학원생 사망’ 갑질 의혹···교수 1명 입건

‘대학원생 사망 갑질 의혹’ 전남대 교수···1명 입건

취업 이후에도 연구실 업무 계속 요구 강요혐의 적용

갑질 피해 고통을 호소하며 숨진 전남대학교 대학원생의 사망 사건을 수사중인 경찰이 가해자로 지목된 교수 1명을 피의자로 입건했다.광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 전남대 대학원생 사망 사건과 관련해 계약직 연구교수 40대 A씨를 피의자로 불구속 입건해 조사하고 있다고 16일 밝혔다.경찰은 숨진 대학원생에게 취업한 이후에도 연구실 업무를 계속 해야 한다고 요구한 혐의(강요)를 A씨에게 적용했다. 또 대학원생이 사용하던 휴대전화·태블릿 PC 등을 확보해 수사한 결과 이러한 행위가 일어난 일시 등을 특정한 것으로 알려졌다.경찰은 가해자로 거론된 또 다른 교수에 대한 수사도 이어가고 있는데, 현재까지는 명확한 범죄 혐의점을 발견하지 못한 상황이다.이번 사건은 지난 7월 13일 전남대학교 기숙사에서 20대 대학원생이 숨진 채 발견되면서 시작됐는데, 뒤늦게 발견된 유서에는 연구실 소속 교수 2명으로부터 갑질을 당했고, 가중된 업무로 힘들다는 내용 등이 담겼었다.한편, 전남대도 가해자로 지목된 두 교수를 업무에서 배제하고, 대학원장과 인권센터장 등으로 구성된 진상조사위원회를 꾸려 자체 진상조사를 하고 있다.임형주 기자