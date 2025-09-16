세종시, 집중호우 피해 재난지원금 5억여원 추석 전 지급

7월 폭우로 62억원 피해, 주민 일상 회복 지원

이미지 확대 강풍을 동반한 폭우가 쏟아진 지난 7월 16일 세종시 밤하늘에 번개가 치고 있다. 세종 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세종시가 집중 호우 피해 주민에 대한 재난지원금을 추석 전 지급기로 했다.16일 시에 따르면 지난 7월 집중 호우로 피해를 본 주민 285명에게 재난지원금 5억 4649만원을 지급한다. 7월 16∼20일 최대 417㎜의 폭우가 쏟아진 세종에서는 주택·소상공인 침수 등 36건, 농경지 등 4.1㏊가 침수·유실돼 피해액이 62억원에 달했다.주택·소상공인·농업인 등 피해가 확인된 주민을 대상으로 지급되는 재난지원금은 위로금을 포함해 5억 4649만원으로 국비 3억 7171만원, 시비 1억 7478만원 등이다. 재난지원금은 피해 규모에 따라 차등 지급될 예정이다.김하균 세종시 행정부시장은 “추석 전 조기 지급으로 피해 본 주민들의 일상 회복을 지원할 계획”이라며 “공공시설 피해도 연내 신속하게 복구할 수 있도록 총력을 다하겠다”라고 밝혔다.세종 박승기 기자