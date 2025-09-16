부산 추석연휴 문여는 병의원약국 진료비 지원

이미지 확대 부산시청 전경. 서울신문 DB

부산시는 '추석 연휴 비상진료체계 운영지원 사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.

이는 추석 연휴인 다음 달 5∼6일 문을 여는 병의원과 약국에 운영비를 지원하는 것이다.

재난관리기금이 아닌 자체 재원을 활용해 병의원 외 약국까지 운영비를 지원하는 것은 광역지자체 중 최초라고 시는 밝혔다.

부산시는 사업에 참여하는 의료기관에 최소 12만원에서 최대 70만원까지 운영비를 지원한다.

지원 금액은 병원(40~70만 원), 의원(30~50만 원), 약국(12~24만 원)으로, 운영시간에 따라 차등 지급된다.

추석 연휴 중 외래진료를 하는 병의원과 처방 조제를 하는 약국은 사업에 참여할 수 있다.

다만 종합병원, 치과, 한방병의원, 요양병원, 정신병원 등은 참여 대상에서 제외된다.

시는 추석 당일 운영 여부, 필수 진료 과목 운영 여부, 총 운영시간 등을 고려해 지원 대상을 선정할 계획이다.

명절 연휴 비상진료체계 운영지원 사업에 관한 자세한 사항은 관할 구·군 보건소에 문의하면 된다.

구형모 기자