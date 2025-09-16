피의자 된 ‘BTS 아버지’ 방시혁… “심려 끼쳐 송구” 경찰 첫 출석

하이브 상장 과정 부당이득 혐의

이미지 확대 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다.

연합뉴스

2025-09-16 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 15일 피의자 신분으로 불러 조사했다. 방 의장이 경찰에 출석해 조사를 받은 것은 이번이 처음이다.방 의장은 이날 오전 9시 54분쯤 수행원 없이 홀로 검은색 제네시스 차량에서 내려 서울경찰청 마포청사 정문에 마련된 포토라인 앞에 섰다. 짙은 남색 정장을 입은 방 의장은 상기된 표정으로 “제 일로 인해 심려를 끼쳐 송구하다”며 “오늘 조사에 성실히 응하겠다”고 말했다.그는 ‘IPO 절차 중 (투자자에게) 지분을 팔라고 한 게 맞느냐’, ‘상장 계획이 없다고 한 게 맞느냐’는 등의 취재진 질문에는 “조사에서 말씀드리겠다”고 짧게 답한 후 곧바로 청사로 들어갔다.서울경찰청 금융범죄수사대에 따르면 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 임원들이 출자·설립한 사모펀드가 만든 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 팔았는데, 실제로는 하이브가 이 시기 IPO 사전 절차를 밟고 있었다는 게 금융당국 판단이다.하이브의 IPO 절차가 진행된 뒤 SPC는 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 SPC와 맺은 비공개 계약에 따라 매각 차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당이득을 챙긴 것으로 알려졌다.경찰은 지난해 말 관련 첩보를 입수한 후 지난 6~7월 한국거래소와 하이브 사옥을 압수수색했다. 경찰은 이날 방 의장을 상대로 투자자들을 속일 의도가 있었는지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 알려졌다.방 의장 측 관계자는 이날 언론 공지를 통해 “상장 당시 법률과 규정을 준수하며 진행했다”며 사실상 혐의를 부인했다. 방 의장은 기존 투자자도 지분을 매도해 큰 수익을 거뒀고, 자신의 수익은 주식매수청구권(풋옵션) 청구 위험을 감수한 것에 대한 반대급부라는 입장인 것으로 알려졌다.박효준 기자