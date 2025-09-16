피의자 된 ‘BTS 아버지’ 방시혁… “심려 끼쳐 송구” 경찰 첫 출석

하이브 상장 과정 부당이득 혐의상기된 표정… “조사서 다 말할 것”
경찰 ‘투자자 속일 의도’ 집중 추궁
방 측 “상장 당시 법률·규정 준수”
경찰이 자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 15일 피의자 신분으로 불러 조사했다. 방 의장이 경찰에 출석해 조사를 받은 것은 이번이 처음이다.
방 의장은 이날 오전 9시 54분쯤 수행원 없이 홀로 검은색 제네시스 차량에서 내려 서울경찰청 마포청사 정문에 마련된 포토라인 앞에 섰다. 짙은 남색 정장을 입은 방 의장은 상기된 표정으로 “제 일로 인해 심려를 끼쳐 송구하다”며 “오늘 조사에 성실히 응하겠다”고 말했다.
그는 ‘IPO 절차 중 (투자자에게) 지분을 팔라고 한 게 맞느냐’, ‘상장 계획이 없다고 한 게 맞느냐’는 등의 취재진 질문에는 “조사에서 말씀드리겠다”고 짧게 답한 후 곧바로 청사로 들어갔다.
서울경찰청 금융범죄수사대에 따르면 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 임원들이 출자·설립한 사모펀드가 만든 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.
투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 팔았는데, 실제로는 하이브가 이 시기 IPO 사전 절차를 밟고 있었다는 게 금융당국 판단이다.
하이브의 IPO 절차가 진행된 뒤 SPC는 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 SPC와 맺은 비공개 계약에 따라 매각 차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당이득을 챙긴 것으로 알려졌다.
경찰은 지난해 말 관련 첩보를 입수한 후 지난 6~7월 한국거래소와 하이브 사옥을 압수수색했다. 경찰은 이날 방 의장을 상대로 투자자들을 속일 의도가 있었는지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 알려졌다.
방 의장 측 관계자는 이날 언론 공지를 통해 “상장 당시 법률과 규정을 준수하며 진행했다”며 사실상 혐의를 부인했다. 방 의장은 기존 투자자도 지분을 매도해 큰 수익을 거뒀고, 자신의 수익은 주식매수청구권(풋옵션) 청구 위험을 감수한 것에 대한 반대급부라는 입장인 것으로 알려졌다.
