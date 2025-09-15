사회 [포토] 가을 불청객 은행 열매 악취 막아요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/15/20250915800009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-15 17:08 입력 2025-09-15 17:08 1/ 4 이미지 확대 15일 경기도 수원시 팔달구 효원로에 은행나무 낙과수집기가 설치돼 있다. 2025.9.15.연합뉴스 이미지 확대 15일 경기도 수원시 팔달구 효원로에 은행나무 낙과수집기가 설치돼 있다. 2025.9.15.연합뉴스 이미지 확대 15일 경기도 수원시 팔달구 효원로에 은행나무 낙과수집기가 설치돼 있다. 2025.9.15.연합뉴스 이미지 확대 15일 경기도 수원시 팔달구 효원로에 은행나무 낙과수집기가 설치돼 있다. 2025.9.15.연합뉴스 15일 경기도 수원시 팔달구 효원로에 은행나무 낙과수집기가 설치돼 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지