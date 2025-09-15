사회 [포토] ‘여름, 안녕’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/15/20250915800008 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-15 15:29 입력 2025-09-15 15:29 1/ 4 이미지 확대 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 해수욕장에 폐장과 관련 ‘물놀이 안전사고 유의’를 내용으로 하는 펼침막을 설치하고 있다. 2025.9.15.연합뉴스 이미지 확대 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 중장비를 동원해 해운대백사장의 망루를 철거하고 있다. 해운대해수욕장은 기존 8월에 종료되는 해수욕장 운용 기간을 올해 2주 더 연장했고 나머지 해수욕장은 지난달 폐장했다. 2025.9.15.연합뉴스 이미지 확대 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 중장비를 동원해 해운대백사장의 망루를 철거하고 있다. 해운대해수욕장은 기존 8월에 종료되는 해수욕장 운용 기간을 올해 2주 더 연장했고 나머지 해수욕장은 지난달 폐장했다.연합뉴스 이미지 확대 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 중장비를 동원해 해운대백사장의 망루를 철거하고 있다. 해운대해수욕장은 기존 8월에 종료되는 해수욕장 운용 기간을 올해 2주 더 연장했고 나머지 해수욕장은 지난달 폐장했다.연합뉴스 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 중장비를 동원해 해운대백사장의 망루를 철거하고 있다. 해운대해수욕장은 기존 8월에 종료되는 해수욕장 운용 기간을 올해 2주 더 연장했고 나머지 해수욕장은 지난달 폐장했다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지