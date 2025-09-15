[포토] ‘여름, 안녕’

1 / 4 이미지 확대 15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 해수욕장에 폐장과 관련 ‘물놀이 안전사고 유의’를 내용으로 하는 펼침막을 설치하고 있다. 2025.9.15.

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

15일 오전 부산 해운대구청 관계자들이 중장비를 동원해 해운대백사장의 망루를 철거하고 있다. 해운대해수욕장은 기존 8월에 종료되는 해수욕장 운용 기간을 올해 2주 더 연장했고 나머지 해수욕장은 지난달 폐장했다.연합뉴스